Legenda kadry grzmi. "Trzeba rozbić strukturę. Pieniądze zostały skradzione"

Rosyjskie reprezentacje i kluby pozostają zawieszone w rozgrywkach międzynarodowych od końcówki lutego 2022 r. FIFA i UEFA zawiesiły Rosjan zaraz po inwazji na Ukrainę. Od tamtej pory Rosjanie nie tylko nie grają w europejskich pucharach, ale stracili też szansę na awans na mistrzostwa świata w Katarze po tym, jak wykluczono ich z baraży, w których mieli zagrać z Polską.

Kluby i kadra mają problem nie tylko z zagranicznymi przeciwnikami, ale też z zawodnikami. Piłkarze z Europy masowo opuścili kraj po wybuchu wojny, a w tamtejszej lidze grają głównie Rosjanie i gracze z Ameryki Południowej (przede wszystkim z Brazylii).

To wszystko nie wpływa pozytywnie na poziom tamtejszego futbolu. Brak konkurencji i dobrych piłkarzy spowodował, że poziom ligi, która jeszcze niedawno aspirowała do najlepszych w Europie, poleciał na łeb, na szyję. Inaczej na problem tamtejszego futbolu spojrzał były reprezentant Rosji i legenda CSKA Moskwa Wasilij Bieriezucki.

- Zanim zaczniesz coś naprawiać, najlepiej wszystko rozwalić i zacząć od zera. Doraźne remonty nic nie dadzą. Dlatego powinniśmy odmówić publicznych pieniędzy, zrzec się wielkich kontraktów, ale jednocześnie pozbyć się ludzi, którzy niszczą nasz futbol. Musimy przebudować całą strukturę, która jest chora - powiedział Bieriezucki.

- Kiedy państwowe spółki przeznaczają grube miliony na konkretne drużyny, to wiedz, że nie jest to dobry układ. Pieniądze są rozkradane, nagle znikają, a kluby nie robią postępów. Chciałbym, by nasza piłka stała się biedniejsza, by dotknęła dna. Dopiero wtedy mogłaby się od niego odbić i zrobić postęp - dodał.

- Jesteśmy jak samolot z wyłączonym silnikiem. Spadamy i nie mamy szansy na nabranie odpowiedniej wysokości. I tak będzie, dopóki bogaci ludzie będą psuli kluby. Nie odniesiemy sukcesu przez najbliższych 10-15 lat. Jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie wszystkiego od nowa - zakończył Bieriezucki.

Legenda CSKA skrytykowała rosyjski futbol

Były zawodnik CSKA po zakończeniu kariery piłkarza został trenerem. Bieriezucki pracował jako asystent w Vitesse Arnhem, CSKA oraz Krasnodarze. Obecnie Rosjanin mieszka w hiszpańskiej Marbelli.

Na słowa byłego piłkarza zareagował przewodniczący rosyjskiej Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu Dmitrij Swiszczew. - Chciałem mu tylko przypomnieć, że przez lata grał dla CSKA i to tam zarabiał pieniądze. To dziwne, że takie słowa wypowiedziała osoba, która całą karierę zawdzięcza Rosji, jej trenerom i pieniądzom. Chyba dopadło go jesienne przesilenie - powiedział.

- To naprawdę smutne. Wyjechał do Hiszpanii, gdzie kupił dom za zrobione w Rosji pieniądze i postanowił wystąpić przeciwko ojczyźnie. Albo jest szalony, albo to pierwszy krok ku temu, by uzyskać nowe obywatelstwo. Innej opcji nie widzę - dodał.

Bieriezucki niemal całą seniorską karierę spędził w CSKA, gdzie grał w latach 2002-2018. 101-krotny reprezentant Rosji rozegrał w klubie 531 meczów, strzelając w nich 13 goli. Bieriezucki to sześciokrotny mistrz Rosji. W 2005 r. zdobył z CSKA Puchar UEFA.