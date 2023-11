Fabregas niespodziewanie został trenerem pierwszej drużyny

Dotychczasowym trenerem pierwszego zespołu Como 1907 był Moreno Longo, który trafił do tego klubu we wrześniu 2022 roku i uchronił drużynę przed spadkiem. To o tyle niespodziewanie zwolnienie, że w obecnym sezonie Como radzi sobie całkiem nieźle, zajmują szóste miejsce w ligowej tabeli Serie B po 13. kolejkach, mając nawet jedno spotkanie rozegrane mniej.

Słynny piłkarz trenerem w Serie B. To były mistrz świata

Mirwan Suwarso, oficjalny przedstawiciel grupy właścicieli Como 1907, skomentował na oficjalnej stronie klubu: "Dziękujemy Moreno Longo za jego ciężką pracę i poświęcenie, zwłaszcza za zarządzanie zespołem po trudnym okresie w zeszłym sezonie. Chcemy jednak obrać nową ścieżkę, która, mamy nadzieję, zapewni fanom Como i nie tylko większe emocje i zabawę. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli umówić się na nową nominację na stanowisko trenera. Dziękujemy fanom za wyrozumiałość oraz niezachwianą lojalność i wsparcie. Jak zawsze Forza Como" - czytamy. "Emocje i zabawa" - to najpewniej główne powody zwolnienia, gdyż Como jest w tym sezonie drużyną z bilansem bramkowym 15:13. W tylko trzech meczach strzelali więcej niż jedną bramkę.

Tymczasowym szkoleniowcem pierwszej drużyny został Cesc Fabregas, który dotychczas był trenerem drużyny U19, a wcześniej piłkarzem Como do lipca tego roku, gdy zakończył karierę. 38-latek w środę przeprowadzi pierwszy trening. W oficjalnym meczu zadebiutuje 25 listopada. Jego drużyna zmierzy się u siebie z ostatnią drużyną w tabeli FeralpiSalo.

Cesc Fabregas to znane nazwisko kibicom piłkarskim. Były piłkarz FC Barcelony, Chelsea, Arsenalu czy AS Monaco. W swoim dorobku ma tytuł mistrza świata z 2010 roku oraz dwukrotnie mistrza Europy 2008 i 2012. Ponadto zdobył wiele trofeów w krajowych rozgrywkach.