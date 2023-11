Piłkarz Wieczystej ujawnił, jakim trenerem jest Peszko

Wieczysta Kraków dość nieoczekiwanie na początku sezonu rozstała się z trenerem Maciejem Musiałem. Jego następcą został Sławomir Peszko, który tymczasowo objął funkcję pierwszego szkoleniowca. Początek pracy w wykonaniu byłego reprezentanta Polski jest obiecujący - poniósł tylko jedną porażkę w ośmiu meczach (0:4 z Piastem Gliwice w Pucharze Polski), a jego drużyna jest liderem trzeciej ligi.

Rafał Pietrzak zdradził, jakim trenerem jest Sławomir Peszko. "Dokręcanie śruby"

A jak wygląda praca ze Sławomirem Peszką? Na to pytanie odpowiedział obrońca Wieczystej Kraków Rafał Pietrzak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Dużo małych gier, siłownia, dokręcanie śruby, ale myślę, że w kolejnych dniach przyjdzie więcej taktyki i może nieco mniej intensywności - ujawnił Pietrzak.

- Sławek Peszko to jest bardzo pozytywna postać, taki też jest w szatni, bo po prostu nie zapomniał o tym, że z wieloma z tych zawodników dzielił ją jeszcze pół roku temu. Cały czas ma z drużyną dobry kontakt, potrafi ją scalić. Zawsze można z nim porozmawiać, ale jako trener bierze odpowiedzialność za wyniki, a ostatnio idzie to w dobrym kierunku - powiedział.

Były piłkarz Lechii nie ukrywa, że w Wieczystej stawia się na równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. - Jest czas na pracę i czas na przyjemności. A co do trenera, to tak, mamy na tyle świadomą drużynę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, jaki mamy cel do wykonania. Plan jest jasny, musimy skończyć ten sezon awansem do II ligi. Osobiście nie przyszedłem tutaj, żeby grać przez cały kontrakt w III czy nawet II lidze - zakończył.

Sławomir Peszko zakończył karierę piłkarską w lipcu 2023 r. W przeszłości występował m.in. w Lechii Gdańsk, Wiśle Kraków, Lechii Gdańsk, Koeln, Lechu Poznań, Wolverhampton czy Wiśle Płock. W barwach reprezentacji Polski wystąpił w 44 spotkaniach i zdobył w nich dwie bramki.

Wieczysta Kraków jest obecnie liderem trzeciej ligi grupy IV i pewnie zmierza po awans do drugiej ligi. Po 16. kolejkach drużyna prowadzona przez Sławomira Peszko ma 35 punktów. Drugie miejsce okupuje Avia Świdnik z dorobkiem 32 punktów, a trzeci jest KSZO Ostrowiec z 31 "oczkami".

Już w sobotę 18 listopada Wieczysta rozegra kolejny mecz. Ich rywalem będzie Star Starachowice, który zajmuje szóstą lokatę.