Nieprawdopodobne sceny w meczu o mistrzostwo. Szturm na pokój sędziowski [WIDEO]

Malmoe FF pokonało w niedzielnym starciu 30. kolejki Allsvenskan (1. liga szwedzka) i tym samym zapewniło sobie zdobycie 23. mistrzostwo kraju. Spotkanie wzbudziło jednak bardzo dużo kontrowersji, ponieważ nie dość, że gospodarze zdobyli bramkę po kontrowersyjnym rzucie karnym, to arbiter nie podyktował pewnej jedenastki dla rywali. To jednak wcale nie koniec tego, co wydarzyło się w niedzielnym meczu.

Szokujące sceny podczas meczu o mistrzostwo Szwecji. "To, co się stało, jest brutalne"

Spotkanie mogło doskonale rozpocząć się dla zespołu gości, ponieważ w 2. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego jeden z obrońców Malmoe FF wyraźnie przekroczył zasady... zdejmując podczas szamotaniny koszulkę napastnikowi Perowi Frickowi. Mimo dużych kontrowersji arbiter nie zdecydował się podyktować jedenastki. - Widzimy, jak Busanello rozrywa, a dopiero później ściąga koszulkę rywalowi. W regulaminie nie ma to jednak znaczenia, oczywiście, że powinien być rzut karny - powiedział były sędzia Jonas Eriksson w rozmowie z Kanalem 5.

I choć obie drużyny miały dogodne sytuacje do zdobycia bramki, to do przerwy był bezbramkowy remis. Druga część spotkania została opóźniona niemalże o godzinę z powodu zamieszek na trybunie kibiców Elfsborga. Wszystko przez użyte akcesoria pirotechniczne, które zostały rzucone w kierunku ochroniarzy, a ponadto włączyły one alarm pożarowy.

Tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony w 55. minucie doszło do kolejnej dużej kontrowersji, tym razem w polu karnym Elfsborgu. Po indywidualnej akcji jednego ze skrzydłowych Malmoe FF piłka zmierzała w kierunku Isaaca Kiese Thelina. Snajper składał się do uderzenia z woleja, ale został wyprzedzony przez Ibrahima Buhariego. Niespodziewanie runął na murawę, sugerując, że był faulowany. Arbiter nie wahał się i wskazał na rzut karny.

- To koszmarna decyzja. Trzeba było grać dalej. To po prostu piekło, nasza reakcja była uzasadniona. Rozegraliśmy 29 meczów, a wszystko zostało zniszczone jednym wyborem. Ta porażka, to najtrudniejsza rzecz, jaka przydarzyła mi się podczas całej kariery - powiedział kapitan Elfsborga Johan Larsson. Na temat podyktowanej jedenastki wypowiedział się również dyrektor klubu Stefan Andreasson.

- Od 17 lat nie byłem zły na sędziego. Lubię Glenna (arbitra - red.), jest najlepszy w Szwecji, ale nie dyktuje się rzutu karnego w takim meczu, jeśli nie jesteś pewny na 100 proc. To, co się stało, jest brutalne. Cały Elfsborg, całe Boras jest w żałobie. Naprawdę nie chcę potępiać tych decyzji, ale to było chore - przekazał.

Piłkarze Elfsborga chcieli wparować do szatni sędziów. "Łzy same ciekną do oczu"

Gospodarze finalnie utrzymali korzystny wynik do końca meczu i tym samym po dwóch latach odzyskali tytuł mistrza Szwecji. Po ostatnim gwizdku arbitra na murawę wbiegło tysiące kibiców szwedzkiego zespołu, którzy razem z piłkarzami zaczęli świętować wielki triumf.

Football Channel poinformował, że tuż po zakończeniu meczu kilku piłkarzy Elfsborga chciało przedostać się do pokoju sędziów, ale nie udało im się przebić przez ochroniarzy. Kapitan Elfsborga zaprzeczył tym doniesieniom. - Rozumiem, co czują teraz nasi kibice. Łzy same ciekną do oczu, jest ciężko jak cholera, jeden gwizdek zadecydował o wszystkim. To straszne - podsumował.

Niedzielne spotkanie jest kolejnym przykładem na to, że system VAR jest niezwykle potrzebny do tego, aby wykluczyć błędy, które mogą wpłynąć na końcowy rezultat. Jakiś czas temu kluby szwedzkiej Allsvenskan (w tym Malmoe FF oraz Elfsborg) sprzeciwiły się wprowadzeniu systemu weryfikacji, który obowiązuje na całym świecie. Może zatem to starcie spowoduje chęć zmian.