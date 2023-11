Szykuje się historyczny awans. Sześć lat temu grali w okręgówce. Oto tabela II ligi

Za nami już praktycznie połowa sezonu w II lidzie. Tylko jedno spotkanie zostało do dogrania w 17. kolejce tych rozgrywek, które na półmetku mają dwie zaskakujące drużyny na pierwszych dwóch miejscach - Kotwicę Kołobrzeg oraz Radunię Stężyca. Jeszcze w poprzednim sezonie Kotwica grała w play-offach o awans do I ligi, o tyle Radunia do końca drżała o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.

Kotwica Kołobrzeg i Radunia Stężyca walczą o historyczny awans do I ligi

W ramach zmagań 17. kolejki II ligi Kotwica Kołobrzeg pokonała u siebie 2:1 Sandecję Nowy Sącz, a Radunia Stężyca wygrała 1:0 na własnym stadionie ze Stomilem Olsztyn. Dzięki temu ekipa z Kołobrzegu ma 33 punkty i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a Radunia 31 punktów i jest na drugiej pozycji. Oba zespoły mogą, więc dzisiaj powoli liczyć na awans do I ligi, a jeszcze w sezonie 2016/2017 ekipa ze Stężyc grała w okręgówce.

Zarówno Kotwica, jak i Radunia, w swojej historii nigdy nie grały w I lidze. Klub z Kołobrzegu w XXI wieku grał w III i II lidze, a do tej ostatniej wrócił w sezonie 2022/2023. W półfinale baraży o awans do I ligi przegrali 1:2 z Motorem Lublin. Na półmetku sezonu jest na dobrej pozycji, żeby wywalczyć bezpośredni awans na zaplecze ekstraklasy.

Radunia na początku obecnego wieku grała w IV lidze, ale od sezonu 2002/2003 do 2016/2017 grali w okręgówce. W 2017/2018 wrócili do IV ligi, w kolejnych rozgrywkach wywalczyli awans do III, a w 2021/2022 znaleźli się w II lidze. W tych samych rozgrywkach przegrali w półfinale baraży o awans do I ligi z Ruchem Chorzów 0:1. W poprzednim sezonie grali do końca o utrzymanie, a teraz znowu mogą liczyć się w walce o historyczny awans do I ligi.

Tabela II ligi po 17. kolejce:

Kotwica Kołobrzeg bramki 35:23, 33 pkt, Radunia Stężyca 23:15, 31 pkt, Pogoń Siedlce 29:19, 30 pkt, KKS Kalisz* 20:11, 28 pkt, Olimpia Elbląg 21:18, 26 pkt, ŁKS Łódź II 27:24, 25 pkt, Hutnik Kraków 25:24, 24 pkt, Skra Częstochowa* 18:15, 23 pkt, Chojniczanka Chojnice 23:21, 23 pkt, Zagłębie Lubin II 26:24, 22 pkt, Lech Poznań II 20:29, 22 pkt, Wisła Puławy 26:27, 21 pkt, GKS Jastrzębie 20:23, 21 pkt, Stal Stalowa Wola 17:22, 21 pkt, Stomil Olsztyn 17:24, 20 pkt, Polonia Bytom 16:23, 17 pkt, Olimpia Grudziądz 20:29, 16 pkt, Sandecja Nowy Sącz 14:26, 13 pkt.

*mecz Skry Częstochowa z KKS-em Kalisz zostanie rozegrany w poniedziałek 13 listopada o 18:15.