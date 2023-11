Lewandowski skradł show przed meczem. Cena jego bluzy robi wrażenie

FC Barcelona podeszła do niedzielnego spotkania 13. kolejki La Ligi po ogromnym rozczarowaniu w Lidze Mistrzów. We wtorkowym meczu fazy grupowej zawodnicy Xaviego przegrali 0:1 z Szachtarem Donieck, notując pierwszą porażkę w rozgrywkach. Katalończycy z pewnością chcieli więc zatrzeć złe wrażenie przed własną publicznością. I udało im się to w pewnym stopniu. Barcelona grała słabo, przegrywała po golu już w 18. sekundzie, ale w drugiej połowie popis dał Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole. Barcelona wygrała i utrzymała dystans do prowadzących Realu i Girony.

Lewandowski w bluzie luksusowej marki. Cena zwala z nóg

Lewandowski zabłysnął jednak jeszcze przed meczem. Towarzyszące piłkarzom kamery uchwyciły, jak napastnik wchodzi na stadion.

Uwagę przykuła bluza, w którą był ubrany. Okazuje się, że jest ona w stu procentach wykonana z bawełny, jednak jej cena robi znacznie większe wrażenie. Za ten markowy produkt ekskluzywnej marki Jil Sander należy bowiem zapłacić prawie 2,7 tysiąca złotych. Projektantka otworzyła pierwszy butik 30 lat temu. Jej ubrania początkowo były dedykowane kobietom.

Barcelona na początku meczu nie zrobiła jednak tak piorunującego wrażenia, jak cena bluzy Lewandowskiego. Katalończycy stracili bramkę już po 18 sekundach, co spotkało się ze sporym niezadowoleniem Xaviego. W późniejszych fragmentach gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Udało się to dopiero w 53. minucie, kiedy trafieniem na 1:1 popisał się Lewandowski, któremu asystował Jules Kounde. W 78. minucie dołożył trafienie z rzutu karnego.