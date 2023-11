Skorża nie dowierza. Kolejny bolesny cios. To już jest katastrofa

Początek pracy Macieja Skorży w japońskiej ekipie Urawa Red Diamonds był bardzo obiecujący. Zespół przejął w lutym, a już w maju świętował zdobycie Azjatyckiej Ligi Mistrzów, co dało jego klubowi przepustkę do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. One rozpoczną się pod koniec roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Trudny czas Skorży w Japonii. Trzy bolesne porażki w jednym tygodniu. Ostatnia w 96. minucie

Urawa w lidze przez większość roku - w Japonii obowiązuje system wiosna-jesień - również spisywała się bardzo przyzwoicie, lecz pod koniec sezonu złapała ewidentną zadyszkę. W niedzielę podopieczni Macieja Skorży przegrali u siebie 1:2 Vissel Kobe. To piąty mecz z rzędu bez zwycięstwa, a czwarta porażka w dodatku poniesiona w dramatycznych okolicznościach. Goście objęli prowadzenie w 72. minucie, lecz gospodarzom udało się wyrównać na początku doliczonego czasu gry za sprawą trafienia Jose Kante, byłego zawodnika Legii Warszawa czy Wisły Płock. Nie oznaczało to jednak zdobyczy punktowej. W 96. minucie o losach meczu przesądził Yuya Osako golem na 1:2.

Do końca sezonu w japońskiej ekstraklasie J1 League pozostały dwie kolejki. Liderem jest Vissel Kobe, które ma dwa punkty przewagi nad Yokohamą F. Marinos. Urawa Red Diamons zajmuje trzecie miejsce - ostatnie premiowane grą w azjatyckich pucharach - lecz ich przewaga nad Sanfrecce Hiroszimą wynosi raptem dwa punkty. Rywale nie wykorzystali potknięcia podopiecznych Macieja Skorży, samemu remisując 1:1 w ten weekend.

Inne z dwóch ostatnich porażek Urawy Red Diamonds poniesionych w listopadzie również były bardzo bolesne. Tydzień temu została ona poniesiona w finale Pucharu Ligi, a cztery dni później w fazie grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów, co oznaczało pożegnanie się z tymi rozgrywkami. Sam Skorża mocno irytował się w trakcie tego meczu. Wyleciał nawet na trybuny.

Kontrakt polskiego szkoleniowca w japońskim klubie obowiązuje do końca stycznia przyszłego roku. Mimo ostatniej zadyszki wyniki Skorży w Urawie Red Diamonds w ostatnich miesiącach odbierane są pozytywnie. - Potencjalnie trzecie miejsce i wygrana Ligi Mistrzów jest bardzo dobrym wynikiem w pierwszym sezonie Skorży w Japonii. Urawa chce nadać klubowi jeszcze większą reputację, ale rzeczywistość jest taka, że zmiana trenera będzie oznaczać kolejny sezon przejściowy. Pod tym względem myślę, że oczekiwania przed sezonem są już znacznie przekroczone - powiedział dla Sport.pl Dan Orlowitz, dziennikarz "The Japan Times".