Katastrofa Polaka w Anglii. Zawalił dwa gole. "Bezużyteczny. Tragedia" [WIDEO]

Przemysław Płacheta pod koniec sierpnia wrócił do gry w barwach Norwich City, po tym jak doznał pęknięcia kości piszczelowej w sierpniu 2022 roku. W meczu z Huddersfield rozegrał zaledwie 14 minut, ale zdążył w tym czasie zaliczyć asystę w wygranym 4:0 spotkaniu. Od tamtego czasu siedmiokrotny reprezentant Polski może liczyć na grę, chociaż głównie w roli rezerwowego.

Przemysław Płacheta nie pomógł swojemu zespołowi w obronie przeciwko Cardiff City

W sobotnie popołudnie Przemysław Płacheta otrzymał szansę gry od pierwszej minuty, ale na nietypowej dla siebie pozycji lewego obrońcy w meczu przeciwko Cardiff City. Norwich w 22. minucie objęło prowadzenie 1:0 po golu Christiana Fassnachta.

Jednak pod koniec pierwszej połowy nastąpił prawdziwy horror w wykonaniu Płachety w defensywie. W 39. minucie nie kontrolował sytuacji za swoimi plecami, gdy Josh Bowler zdobył gola wyrównującego.

Cztery minuty później Cardiff City prowadziło 2:1, gdy gola głową zdobył Callum Robinson. I w tej sytuacji jeszcze więcej można zarzucić Przemysławowi Płachecie, który nawet nie próbował przeszkodzić rywalowi w zdobyciu bramki. "Najbardziej bezużyteczny lewy obrońca" - czytamy w gorzkim komentarzu, opisującym grę Polaka.

Płacheta nie wyszedł już na boisko w drugiej połowie i w przerwie został zmieniony przez Dimitriosa Giannoulisa. Ostatecznie po golach w 82. i 84. minucie Norwich City udało się odwrócić stan rywalizacji i wygrać 3:2. Jednak kibice Norwich nie zapomnieli o słabym występie polskiego zawodnika. "Nie sądzę, żeby ktokolwiek zagrał tak słabo w tym sezonie jak Płacheta dzisiaj", "Płacheta był tragiczny", "Płacheta może jest drugim najszybszym człowiekiem na ziemi, ale nie jest lewym obrońcą", "To nie jest lewy obrońca, więcej jeśli wystawiasz go na tej pozycji, to nie licz, że poradzi sobie w niezwykły sposób" - to wybrane opinie kibiców z mediów społecznościowych.

Trudno więc spodziewać się, żeby ten wynik zmienił coś w kontekście gry 25-latka od pierwszej minuty. W tym sezonie ma 14 występów dla Norwich, w których strzelił gola i zanotował asystę.