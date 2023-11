Kolejny gol zapomnianego Polaka. Kapitalny bilans w tym sezonie [WIDEO]

David Kopacz urodził się w Niemczech i tam rozpoczynał piłkarską karierę. Zawodnik ma za sobą występy w młodzieżowych zespołach Borussii Dortmund, roczne wypożyczenie z VfB Stuttgart do Górnika Zabrze oraz grę w Wuerzburger Kickers. Od sezonu 2022/23 jest piłkarzem FC Ingolstadt i teraz zmierza po najlepszy sezon w karierze.

David Kopacz z kolejny golem w 3. Bundeslidze. Czy to będzie jego sezon?

W sobotę 11 listopada Ingolstadt zmierzyło się na wyjeździe z MSV Duisburg i jako pierwszy do siatki trafił właśnie Kopacz. Ofensywny pomocnik po nieudanym uderzeniu kolegi w słupek świetnie odnalazł się w polu karnym i mocnym strzałem wpakował piłkę do siatki w 56. minucie gry.

Bramkę Davida Kopacza można oglądać od 0:44 na poniższym materiale wideo.

15 minut później Ingolstadt prowadziło do 2:9 po goli Lukasa Frode, a w 80. minucie gry wynik na 1:2 ustalił zawodnik Duisburga Alexander Esswein. Finalnie gol Davida Kopacza okazał się niezwykle ważny i pozwolił drużynie zgarnąć trzy punkty na stadionie rywali.

Kopacz w tym sezonie może pochwalić się niezłymi liczbami. Po 17 meczach ma na koncie trzy gole i tyle samo asyst. Ponadto w większości spotkań wychodzi na boisko od pierwszej minuty i gra niemal do samego końca. Liczby z pierwszych meczów pozwalają wierzyć, że może rozegrać najlepszy sezon w karierze.

Do tej pory najlepszym wynikiem pomocnika na poziomie 3. Bundesligi było siedem goli i 12 asyst w 40 meczach sezonu 2021/22 w barwach Wuerzburger Kickers. W pozostałych pięciu z ostatnich sześciu sezonów Kopacz nie mógł pochwalić się lepszymi liczbami niż w obecnych rozgrywkach. To pozwala wierzyć, że do końca sezonu może zbliżyć się do wyniku sprzed dwóch lat.

FC Ingolstad Davida Kopacza zajmuje ósme miejsce w tabeli 3. Bundesligi i ma na koncie 21 punktów. Kolejny mecz zespół Polaka rozegra 25 listopada o godzinie 14:00. Wtedy to na ich stadion przyjedzie RW Essen, czyli czwarta siła ligi.