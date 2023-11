Mocarstwowe plany Wieczystej. Peszko ujawnia. "Zrównane z ziemią"

Sezon 23/24 w roli trenera Wieczystej Kraków rozpoczął Maciej Musiał. Były trener Garbarni został jednak zwolniony po ośmiu meczach, w których zanotował trzy porażki. Jego rolę tymczasowo przejął Sławomir Peszko. I jego start w nowej roli, już po zakończeniu kariery piłkarskiej, jest więcej niż przyzwoity: zaledwie jedna porażka w ośmiu meczach (0:4 z Piastem Gliwice w Pucharze Polski). Wieczysta jest teraz liderem III ligi z 35 punktami i ma trzy punkty przewagi nad drugą Avią Świdnik. Jak Peszko do tej pory ocenia swoją pracę?

Peszko mówi o pracy w Wieczystej. "Przyjąłem ofertę z dnia na dzień"

Peszko rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" o pracy w Wieczystej. Tymczasowy trener lidera III ligi przyznaje, że na razie zostaje na stanowisku, choć głównie miał być skautem po zakończeniu kariery. - Na razie zostaję i tak, jak rozmawiam z zarządem, to póki jest, jak jest, wygrywamy, drużyna odżyła i mamy lidera, to pewnie nic się do zimy nie zmieni. Przyjąłem ofertę z dnia na dzień. Czy na teraz widzę się w tym zawodzie za kilka-kilkanaście lat? Nie wiem, na razie jest dobrze, nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość. Fajnie jak ten sezon skończy się awansem, to będzie dla mnie ważne - powiedział.

Peszko uważa, że projekt pt. Wieczysta Kraków może się zakończyć w ekstraklasie. Też podkreśla, że Wieczysta nie jest kaprysem Wojciecha Kwietnia, czyli obecnego właściciela. Z wywiadu dla "Przeglądu Sportowego Onet" wynika też, że Peszko przyczynił się do transferów Michała Pazdana oraz Jacka Góralskiego do Wieczystej. - Zawsze uczulam chłopaków, że muszą być tak samo zaangażowani w codzienną pracę i w mecz, jak byli dotychczas w klubach, z których tu przyszli. Gdy tylko pomyślą, że to III liga i wystarczy wygrać na stojąco, to nie ma szans na sukces - dodaje trener Wieczystej.

- Ja na razie mam uprawnienia do bycia trenerem, ale do trenera mi jeszcze dużo brakuje. Przecieram szlaki, uczę się, szkoła trenerów to jedno, praca w Wieczystej to drugie - uważa Peszko. A co do tej pory było najtrudniejsze w jego pracy? - Na pewno wiem, jak wpłynąć na drużynę, jak budować relacje między nimi. Najtrudniejsze były dla mnie odprawy przedmeczowe. Coś, co chciałem im przekazać, czasami umykało i musiałem dokładać swoje myśli w szatni przed spotkaniem. Czasami nie mam rozwiązania, gdy rywal nas stłamsi, to pewnie kwestia obserwacji i doświadczenia - zaznaczył.

Wieczysta z nowym stadionem? Peszko zdradza. "Wszystko będzie zrównane z ziemią"

Peszko opowiedział też w wywiadzie o zmianach infrastrukturalnych wokół klubu. Wieczysta ma wkrótce mieć nowy stadion, zbudowany na terenie obecnego obiektu. - Wszystko będzie zrównane z ziemią i budowane od zera. W zasadzie plany i wszystkie inne formalności są już gotowe. Będzie stadion, do tego boiska treningowe. Co do porównań Wieczystej z lepszymi ligami, to pracujemy na GPS-ach, choć dla mnie to bardziej forma komunikacji i informacji dla mnie. Dzięki temu wiem, czy moje oko to samo widzi, co pokazują poszczególne parametry na markerach - podsumował.

Wieczysta zagra w kolejnym meczu III ligi ze Starem Starachowice. To spotkanie odbędzie się w sobotę 18 listopada o godz. 12:00.