Peszko zadziwia. Wieczysta idzie jak burza. Fenomenalna passa przedłużona

Wieczysta Kraków miała nie najlepszy początek sezonu, jak na swoje wysokie aspiracje. Była porażka na start rozgrywek, następnie trzy wygrane, znowu porażka, aż pewna stabilizacja przyszła w połowie września. Od wygranej z Orlętami Radzyń Podlaski 3:2 zespół Sławomira Peszki rozegrał w sumie dziewięć spotkań w III lidze (wliczając dzisiejsze), z których wygrał siedem, a dwa zremisował. Po drodze trafiła się porażka 0:4 z Piastem Gliwice w Pucharze Polski.

Wieczysta Kraków szybko straciła gola, ale ostatecznie wygrała z Czarnymi Połaniec

W sobotnie popołudnie lider III ligi czekał wyjazdowy mecz z Czarnymi Połaniec. Spotkanie nie zaczęły się dobrze dla Wieczystej, która już w piątej minucie przegrywała 0:1 po golu Adriana Gębalskiego, który wykorzystał rzut karny.

Na boisku przeważali piłkarze z Krakowa, ale przez jakiś czas nie potrafili znaleźć sposobu na świetnie dysponowanego Marcina Wieczerzaka, który zatrzymywał w dogodnych sytuacjach Macieja Jankowskiego i Manuela Torresa. Jednak w 37. minucie Wieczysta dopięła swego i doprowadziła do wyrównania za sprawą trafienia Jankowskiego.

Tuż po przerwie ponownie do Wieczysta prowadziła grę i przyniosło to efekt już cztery minuty po rozpoczęciu drugiej części gry, gdy do siatki trafił Sasa Zivec. To wystarczyło, żeby Wieczysta Kraków wygrała 2:1 i zanotowała najlepszą w tym sezonie serię czterech wygranych z rzędu.

Dzięki tej wygranej Wieczysta Kraków zajmuje dalej pozycję lidera w grupie IV III ligi. Krakowianie mają na koncie 35 punktów i o trzy wyprzedzają drugą Avię Świdnik. Przed przerwą zimową Wieczysta rozegra jeszcze dwa spotkania - 18 listopada podejmie u siebie Stara Starachowice, a 25 listopada Karpaty Krosno.

A jaki bilans na ławce Wieczystej ma Sławomir Peszko? Sześć wygranych, dwa remisy i tylko jedna porażka - ta wspomniana z Piastem Gliwice w Pucharze Polski. Bilans bramek? 19:10.