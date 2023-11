Gigantyczna sensacja w "polskiej" grupie MŚ. Tak wygląda tabela [WIDEO]

Reprezentacja Polski U-17 falstartem rozpoczęła zmagania w mistrzostwach świata swojej grupy wiekowej w Indonezji. Kadra Marcina Włodarskiego podeszła do meczu z Japonią osłabiona, bo odsunięciu czterech zawodników z powodu afery alkoholowej. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali z rówieśnikami z Japonii 0:1.

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

"Niedosyt miesza się ze zrozumieniem. Odsunięcie czterech piłkarzy zaangażowanych w aferę alkoholową w reprezentacji Polsku U-17 zraniło tę drużynę. Na porażkę 0:1 w pierwszym meczu mistrzostw świata wpłynęły własna nieodpowiedzialność, nieznośny klimat i dobra organizacja wśród Japończyków. W tej kolejności" - analizował Dawid Szymczak ze Sport.pl.

15-letni napastnik bohaterem Senegalu w meczu z Argentyną na mistrzostwach świata U-17

W drugiej meczu grupy D Argentyńczycy spotkali się z Senegalczykami. Reprezentacja z Afryki już w szóstej minucie wyszła na prowadzenie po kapitalnej indywidualnej akcji Amary Dioufa.15-letni napastnik zszedł do środka, uderzył po krótkim słupku zza pola karnego i przy nie najlepszej interwencji argentyńskiego bramkarza strzelił gola na 1:0.

W 38. minucie Diouf przejął niedokładne podanie jednego z Argentyńczyków, pognał w pole karne i przy odrobinie szczęścia strzelił gola na 2:0. 15-latek po pierwszej połowie miał już dublet i to wystarczyło do zdobycia trzech punktów, bo Argentynę było tylko stać na gola kontaktowego, którego w doliczonym czasie drugiej połowy zdobył Agustin Ruberto z rzutu wolnego.

Dzięki tej wygranej Senegal zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a tuż za ich plecami jest Japonia. Z kolei na trzeci miejscu jest Argentyna, a na ostatnim reprezentacja Polski.

Tabela grupy D na mistrzostwa świata U-17:

Senegal bramki 2:1, 3 pkt, Japonia 1:0, 3 pkt, Argentyna 1:2, 0 pkt, Polska 0:1, 0 pkt.

Kolejne spotkania każdy z zespołów rozegra we wtorek 14 listopada. Tego dnia Polska o 10:00 zagra w potencjalnym meczu "o wszystko" z Senegalem. Za to 13:00 Japonia podejmie Argentynę. Do kolejnej rundy awansują dwa pierwsze zespoły z tabeli oraz cztery najlepsze ekipy z klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc.