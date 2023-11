Oto dlaczego Polacy przegrali na MŚ. Trener powiedział wprost

Reprezentacja Polski U-17 rozpoczęła mistrzostwa świata w Indonezji od porażki 0:1 z Japonią. Jedynego gola w 77. minucie strzelił Rento Takaoka. Azjaci stworzyli sobie kilka dogodnych okazji bramkowych, lecz albo byli nieskuteczni, albo dobrze interweniował bramkarz Michał Matys.

Polska U-17 przegrała na inaugurację mistrzostw świata. Trener Marcin Włodarski zabrał głos

Od początku spotkania Polacy zostawiali Japończykom sporo miejsca z tyłu, co wynikało również z tego, że chcieli grać ofensywnie. Trener Marcin Włodarski nie ukrywał, że taki był plan. - Oczywiście jesteśmy zawiedzeni, bo chcieliśmy wygrać ten mecz. Tak jak zawsze poszliśmy odważnie, wysoko, mieliśmy swoje sytuacje. Te sytuacje trzeba zamieniać na gole - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Problemem polskich piłkarzy był brak skuteczności. Przez długi czas podobnie wyglądało to u przeciwników, którzy w końcu się przełamali. - Japończycy mieli swój moment, nawet dwa i byli w stanie zdobywać bramki. My w tych naszych momentach nie strzelaliśmy i dlatego przegraliśmy - stwierdził Włodarski.

Selekcjoner kadry U-17 przyznał, że Azjaci nie zrobili czegoś, czego Polacy by się nie spodziewali. Problemem okazało się wykorzystanie zdobytej wiedzy, zwłaszcza gdy zaczęło brakować sił. - Personaliami trochę zaskoczyli, natomiast sposobem gry absolutnie nie. Wiedzieliśmy wszystko, natomiast wiedzieć to jedno, a potem nadążać za tym to drugie. Do momentu, gdy mieliśmy siłę, był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Próbowaliśmy nadrabiać zmianami, ale finalnie zabrakło nam pół tempa i przez to przegraliśmy - wyjaśnił.

Marcin Włodarski komentuje porażkę Polski U-17. Nie zwala winy na pogodę

W drugiej połowie doszło do rzadko spotykanej sytuacji, gdy przez silne opady deszczu zawodnicy musieli opuścić boisko. Przerwa w grze trwała około 20 minut i mogła nieco wytrącić ich z rytmu, ale zdaniem Włodarskiego to nie może być wymówką. - Warunki był takie same dla obu drużyn, tutaj nie trzeba szukać usprawiedliwienia. Mamy jeszcze dwa mecze i chcemy zaprezentować się z jak najlepszej strony - stwierdził.

Następne spotkanie Polacy rozegrają 14 listopada z Senegalem. W ostatnim meczu grupowym, zaplanowanym na 17 listopada, zmierzą się z Argentyną.