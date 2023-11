"Najpiękniejsza piłkarka świata" w centrum afery. Szczyt chamstwa

Alisha Lehmann jest jedną z najpopularniejszych piłkarek na świecie. W 2018 roku przeniosła się z BSC Young Boys do West Hamu United, a następnie do Aston Villi. Szybko stała się rozpoznawalna i została okrzyknięta przez kibiców "najpiękniejszą piłkarką na świecie". Poza boiskiem jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 16 milionów użytkowników. Niedawno udzieliła wywiadu BBC, w którym zdradziła, że jej skrzynka jest przepełniona wiadomościami od celebrytów.

Alisha Lehmann w chamski sposób zaczepiona przez niemieckiego rapera

Ostatnio znów zrobiło się głośno o Szwajcarce. Tym razem z pewnością nie jest z tego powodu zadowolona. Chodzi o utwór niemieckiego rapera Farida Banga pod tytułem "Godfather". Artysta w piosence nawiązał do postaci piłkarki w jednoznaczny i chamski wręcz sposób. "Nie jestem piłką, ale jestem między nogami Alishy Lehhman" - słyszymy w tekście.

Słowa utworu wywołały wielkie poruszenie w Szwajcarii. Jak donosi "The Star", tekst rozwścieczył fanów piłki nożnej w tym kraju, którym wyraźnie nie spodobało się tego typu nawiązanie do ich idolki. Sama Lehmann nie odniosła się w żaden sposób do piosenki Banga.

To nie pierwszy raz, gdy niemiecki raper wywołał kontrowersje. W 2018 roku w jednym z utworów nawiązał w antysemickim stylu do holokaustu i wylała się na niego fala krytyki. "Jestem lepiej zbudowany niż ciała więźniów Auschwitz" - śpiewał. Po wszystkim publicznie przeprosił i udał się nawet do wspomnianego przez siebie obozu.

Alisha Lehmann obecnie występuje w Aston Villi. W bieżącym sezonie rozegrała do tej pory cztery mecze. Z kolei w szwajcarskiej kadrze ma na koncie 45 spotkań i sześć goli. Aston Villa po pięciu kolejkach z zerowym dorobkiem punktowym zamyka tabelę Women’s Super League.