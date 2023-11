Zraniony trener apeluje do władz po skandalu. "To niedopuszczalne"

W niedzielę 29 października doszło do skandalu, który wstrząsnął piłkarską Francją. O godzinie 20:45 miał rozpocząć się mecz 10. kolejki Ligue 1 pomiędzy Olympique Marsylia a Olympique Lyon. Do spotkania jednak nie doszło z powodu ataku na autokar gości. "Kulami do gry w pétanque wybili podwójne szyby w autobusie, butelkami piwa rozbili głowę trenera Lyonu, a kamieniami obrzucili jego asystenta i piłkarzy. Zajęło im to półtorej minuty. We Francji piszą już o "neochuliganach" - nowym pokoleniu kiboli rozkoszującym się rozróbami, krwią i ksenofobią. Działania, które doprowadziły do odwołania meczu Marsylii z Lyonem, były dla nich wręcz modelowe" - opisywał sprawę Dawid Szymczak ze Sport.pl.

W wyniku ich haniebnych działań wybitych zostało kilka szyb. Nie obyło się niestety bez rannych. Najbardziej ucierpiał trener Lyonu, Fabio Grosso. 46-latek w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym pokazał jak wyglądała jego twarz po założeniu szwów.

Fabio Grosso zabrał głos ws. braku zajęcia stanowiska władz LFP wobec incydentu, do którego doszło w drodze na mecz z Olympique Marsylią. "To niedopuszczalne"

W piątek 10 listopada Fabio Grosso spotkał się z przedstawicielami mediów na konferencji prasowej poświęconej niedzielnej ligowej potyczce z Rennes. W pewnym momencie szkoleniowiec Lyonu został poproszony o skomentowanie braku zajęcia stanowiska przez władze LFP (Ligue de Football Professionnel) wobec incydentu, do którego doszło przed meczem z Marsylią. 46-latek nie przebierał w słowach. - To niedopuszczalne, że po tym, co się stało, nic nie zostało zrobione. Potrzebne są zdecydowane kroki w przeciwnym razie może się to powtórzyć i może zdarzyć się - podkreślił.

- Mam nadzieję, że podejmą konkretną decyzję, ponieważ to, co się stało, jest bardzo, bardzo poważne. Nie można tego wydarzenia traktować, jakby było czymś normalnym - zaznaczył, cytowany przez alfredopedulla.com.

- Mam nadzieję, że nikogo nie spotka nic poważniejszego niż to, co mnie spotkało. Wydarzenie, które miało miejsce w pobliżu stadionu nie może się powtórzyć. Nie możemy myśleć o powrocie [na stadion w Marsylii - przyp. red] autobusem opancerzonym, musimy inaczej to rozwiązać. Trudno mi zaakceptować to wydarzenie, bo ono nie było normalne - zakończył.

W sobotę informowaliśmy o decyzji francuskiej federacji dotyczącej ponownego rozegrania meczu Marsylii z Lyonem. To spotkanie odbędzie się 6 grudnia z udziałem publiczności, co nie spodobało się władzom klubu z Lyonu.

Od początku sezonu Lyon spisuje się fatalnie. Podopieczni Fabio Grosso zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli i maja na koncie cztery punkty. Za to Marsylia plasuje się na 10. lokacie w tabeli z dorobkiem 13 punktów.

Mecz Rennes - Lyon odbędzie się już w niedzielę 12 listopada o godzinie 17:05.