Klasy nie kupisz. Oto co zrobili po przegranym finale. Wstyd [WIDEO]

Peruwiańskie zespoły Alianza Lima oraz Universitario de Deportes to odwieczni rywale, którzy w tym sezonie rozegrali finałowy dwumecz o mistrzostwo kraju. W pierwszym spotkaniu na stadionie Universitario padł remis 1:1, przez co rewanżowe starcie na Estadio Alejandro Villanueva zapowiadało się niesamowicie emocjonująco. I tak faktycznie było, jednak przegrana drużyna nie potrafiła przełknąć goryczy porażki, przez co dopuściła się karygodnego czynu.

Końcowy gwizdek i... światła zgaszone. Bezczelne zachowanie peruwiańskiego klubu

W drugim meczu zespół Universitario de Deportes już w trzeciej minucie objął prowadzenie po bramce Edisona Floresa. Po otwarciu wyniku goście wcale nie zwalniali tempa. Dłużej utrzymywali się przy piłce i stworzyli kilka następnych sytuacji na strzelenie gola. Ta sztuka udała się jednak dopiero pod koniec drugiej połowy, kiedy Horacio Calcaterra trafił na 2:0, a Universitario w dwumeczu zwyciężyło z Alianza Lima 3:1.

Kiedy wydawało się, że zespół gości na za chwilę rozpocznie celebrację mistrzowskiego tytułu, który wywalczyli pierwszy raz od dwudziestu lat, na stadionie Estadio Alejandro Villanueva zapadł zmrok. Pracownicy domowego obiektu Alianza Lima dosłownie kilka sekund po ostatnim gwizdku wyłączyli wszystkie światła na stadionie. Mimo to piłkarze Universitario de Deportes sięgnęli po latarki i w blasku fotograficznych fleszów rozpoczęli świętowanie zdobycia mistrzostwa Peru. 27. puchar w historii klubu ze względu na skandaliczne zachowanie odwiecznych rywali zostanie wręczony drużynie dopiero 12 listopada na Estadio Monumental - ich domowym stadionie.

Kuriozalne tłumaczenia gospodarzy. "Zachęcenie do szybkiej ewakuacji"

Gdyby tego było mało, w mediach społecznościowych Alianza Lima pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym klub w niedorzeczny sposób tłumaczy uniemożliwienie gościom świętowania zdobytego tytułu.

"Zgaszenie światła na stadionie było zachęceniem do szybkiej ewakuacji trybun, a tym samym zachowaniem bezpieczeństwa publiczności oraz delegacji sportowych". Gospodarze twierdzą, że decyzja została podjęta, aby "zapobiec godnym pożałowania sytuacjom w kontekście pogorszenia się gwarancji bezpieczeństwa" - czytamy we fragmentach oświadczenia. Tamtejsze lokalne media dodały także, że podczas ciemności na stadionie Estadio Alejandro Villanueva doszło do bójek i zamieszek, w których udział brali kibice obu zespołów. Całą sprawę ma zbadać peruwiańska federacja piłkarska.