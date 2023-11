Gol i asysta! Pokazał, że zasłużył na powołanie od Probierza [WIDEO]

Adam Buksa znakomicie prezentuje się od czasu transferu do tureckiego Antalyasporu. Od początku sezonu ma pewne miejsce w wyjściowym składzie. Do czasu piątkowego spotkania strzelił cztery gole w lidze. Dobra postawa zaowocowała powołaniami do reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Buksa dostał szansę już w październiku, ale na listopadowym zgrupowaniu również go nie zabraknie. W piątek pokazał, że zasłużył na zaufanie i to w konfrontacji ze swoim rodakiem.

"Polski" mecz w Turcji. Buksa asystuje. Gikiewicz wpuszcza

Antalyaspor mierzył się na wyjeździe z Ankaragucu, którego bramki broni Rafał Gikiewicz. Buksa zaznaczył swoją obecność już w ósmej minucie. Jego ekipa wyprowadzała kontratak. Nasz napastnik ruszył z piłką środkiem boiska i odegrał do boku do rozpędzającego się lewym skrzydłem Sama Larssona. Szwed ściął bardziej do środka, zwiódł obrońcę gospodarzy Hayrullaha Bilzaera i sprzed linii szesnastego metra potężnie huknął na bramkę. Piłka wpadła w dolny róg, a ofiarnie rzucający się do niej Gikiewicz nie miał żadnych szans.

Na tym dobre wieści dla Antalyasporu się nie skończyły. Przed upływem pół godziny gry ekipa ta przeprowadziła kolejną zabójczą kontrę. Erdal Rakip długim podaniem uruchomił Sagiva Jehazkela, a ten prędko zabrał się z piłką aż pod pole karne rywala. Sprytnym, gwałtownym zatrzymaniem zmylił dwóch stoperów i wychodzącego z interwencją Gikiewicza, po czym precyzyjnie uderzył w dolny róg.

Adam Buksa z pięknym golem w Turcji. Antalyaspor rozbił klub Gikiewicza

Po pierwszej połowie Antalyaspor prowadził 2:0. Po zmianie stron wynik na 3:0 podwyższył sam Buksa. W 70. minucie dostał znakomite dośrodkowanie od Erdogana Yesileyurta, wyskoczył w górę i idealnie uderzył głową w dolny róg. Gikiewicz nie zdążył zareagować.

Chwilę później Buksa został zmieniony, a w jego miejsce pojawił się Britt Assombalonga. Pięć minut przed końcem błysnął również i on. Wykorzystał błąd defensywy Ankaragucu, przejął piłkę przed polem karnym i sam wykończył akcję sprytnym strzałem po ziemi. Tym sposobem ustalił wynik na 4:0. Cały mecz na ławce rezerwowych po stronie zwycięzców przesiedział trzeci z Polaków - były pomocnik Lechii Gdańsk Jakub Kałuziński.