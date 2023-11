Haniebne słowa legendarnego trenera. A tydzień temu odszedł z Kijowa!

Ten sezon nie jest dobry w wykonaniu Dynama Kijów. Latem drużyna Mircei Lucescu odpadła w 4. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Od Dynama lepszy okazał się Besiktas, który wygrał 3:2 i 1:0. Drużyna z Kijowa nie miała też ostatnio dobrego czasu w lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Obecnie Dynamo zajmuje czwarte miejsce w lidze, mimo że niedawno było liderem. Wszystko jednak przez kiepskie wyniki w ciągu ostatniego miesiąca. Od 3 października Dynamo zagrało cztery razy, z czego aż trzykrotnie przegrało.

To doprowadziło do odejścia Lucescu, który podał się do dymisji 3 listopada po porażce z Szachtarem Donieck (0:1). Szachtarem, który prowadził w latach 2004 - 2016. Lucescu w rozmowie z rosyjskimi mediami opowiedział o kulisach odejścia z klubu i zaprzeczył plotkom o zakończeniu kariery.

- Nigdy nie powiedziałem, że kończę karierę. Odszedłem z Dynama, ale nie zostawiłem futbolu. Nie podjąłem decyzji na bazie emocji. Nigdy wcześniej nie przegrałem tak dużej liczby meczów w tak krótkim czasie. Miesiąc temu byliśmy na pierwszym miejscu w lidze, ale potem niestety stało się to, co się stało - powiedział Lucesu w rozmowie z portalem sport-express.ru.

I dodał: - Po meczu z Szachtarem coś we mnie pękło. Nie byłem w stanie dalej chować tego, co czułem. Powiedziałem: "Wystarczy, dziękuję. Już dłużej tak nie mogę". Pracowałem w Dynamie trzy lata, w Ukrainie 15. Po prostu przyszedł na mnie czas. To cała prawda. Teraz odpoczywam w domu Bukareszcie, ale na pewno nie odszedłem z futbolu.

"Liczę na to, że rosyjskie kluby wrócą do międzynarodowej rywalizacji"

W przeszłości Lucescu pracował nie tylko w Ukrainie. Od maja 2016 r. przez rok 78-letni Rumun trenował Zenit Sankt Petersburg. W rozmowie ze wspomnianym portalem Lucescu nie wykluczył powrotu do tego kraju.

- Już minęło trochę czasu, odkąd odszedłem z klubu. Za miesiąc, może trochę później, będę wiedział, co dalej. Ale niczego nie wykluczam, nie odrzucam żadnego kraju - powiedział Rumun.

- Mam nadzieję, że już niedługo to wszystko się skończy. Mam nadzieję, że ludzie w Ukrainie wrócą na stadiony, a tamtejsze kluby mecze w europejskich pucharach będą rozgrywały w swoich miastach. Jednocześnie liczę na to, że rosyjskie kluby wrócą do międzynarodowej rywalizacji i wszystko wróci do normalności - dodał.

Poza Dynamem, Zenitem i Szachtarem Lucescu pracował m.in. w Rumunii, Włoszech i Turcji. Lucescu prowadził m.in. kadry narodowe Turcji i Rumunii. Jako piłkarz Lucescu dorobił się statusu legendy Dinama Bukareszt.