Al-Hilal wykreśliło Neymara. Możliwy najczarniejszy scenariusz

Al-Hilal podjęło decyzję w sprawie Neymara, który z powodu zerwania więzadła krzyżowego nie zagra co najmniej do końca obecnego sezonu. Saudyjski klub podjął decyzję, która pozwoli mu na spełnienie kolejnej zachcianki trenera - Jorga Jesusa - i jednocześnie postawiła pod znakiem zapytania dalszą przyszłość Neymara w klubie. W tym momencie trudno przewidywać, co stanie się z zawodnikiem, który za sezon otrzymuje co najmniej 150 mln euro.

3 Fot. Matilde Campodonico / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl