Szokujące zachowanie zawodniczki. Nagle zaczęła hajlować [WIDEO]

Trwa konflikt palestyńsko-izraelski, w którym giną tysiące ludzi. Niektóre grupy sprzeciwiające się wojnie i antysemityzmowi wychodzą na ulicę, aby głosić społeczno-polityczne poglądy. Taka sytuacja miała miejsce w niedzielę 5 listopada podczas proizraelskiego wiecu w Beverly Hills. Jego uczestnicy nie spodziewali się jednak, że nagle na wydarzeniu pojawi się 25-latka, która zacznie wykonywać nazistowskie gesty.

Była piłkarka najwyraźniej nie wiedziała, co robi. Pokazała nazistowski salut i nabrała wody w usta

Mowa o Stefany Ferrer Van Ginkel - 25-letniej piłkarce urodzonej w Brazylii, która podczas kariery występowała w zespołach RCD Espanyol i Tigres UANL. W styczniu 2022 roku zawodniczka trafiła do amerykańskiego Angel City FC, jednak po niecałym roku klub rozwiązał z nią kontrakt. W ostatnią niedzielę Van Ginkel była widziana podczas wspomnianego spotkania zwolenników i obrońców Izraela. Kobieta wspólnie z partnerem przebywała w samochodzie. Para podjechała do uczestników wiecu, po czym Brazylijka zaczęła wykonywać nazistowski salut i krzyczeć "Heil Hi**er".

Rozwścieczeni ludzie z izraelskimi flagami odpowiedzieli jej tylko "Wstydź się, wstydź się!". Nagranie z tego incydentu błyskawicznie rozniosło się po mediach społecznościowych. Dotarło również do byłego klubu 25-latki Angel City FC, na którego profilu ukazało się oświadczenie. "Stefany Ferrer Van Ginkel nie gra w Angel City Football Club ani nie jest związana z klubem od listopada 2022 roku. Potępiamy jej ostatnie działania i wypowiedzi" - czytamy.

Z informacji przekazanych przez amerykańskie media wynika, że sprawą zajęła się miejscowa policja. "Wiec rzeczywiście odbył się w niedzielę 5 listopada 2023 roku w mieście Beverly Hills. Nasz wydział jest świadomy nagrania wideo i incydentu, który miał miejsce. Sprawa jest analizowana i nie chcę w tej chwili podawać dalszych informacji. Nasz Departament będzie aktywnie badał wszelkie czyny przestępcze, do których mogło dojść" - poinformował w czwartek sierż. Jeffrey Newman cytowany przez portal latimes.com.

Już w poniedziałek, czyli dzień po skandalicznym wydarzeniu, Stefany Ferrer Van Ginkel i jej partner najwyraźniej zdali sobie sprawę z tego, co zrobili. W jej mediach społecznościowych pojawiły się krótki filmik z przeprosinami, podczas którego 25-latka nie zdołała wykrztusić z siebie ani jednego słowa. Mówił tylko jej chłopak.

"Wiem, że podeszliśmy do tej sytuacji z nienawiścią i naszymi działaniami ją pogorszyliśmy. Zachowaliśmy się dziecinnie i to niewłaściwy sposób podejścia do każdej sytuacji, w której żyjemy. Wszystko, co możemy zrobić, to stać się lepszymi i wyciągnąć z tego lekcję. Nie możemy zmienić przeszłości. Chcieliśmy tylko przeprosić i poprosić was o zrozumienie i zaprzestanie nienawiści. Od teraz chcemy tylko szerzyć miłość. Rozumiemy, że zrobiliśmy źle" - mówił partner Brazylijki. Niedługo potem konto zostało zablokowane.