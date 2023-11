Reprezentant Polski zły na decyzję Runjaica. Jest odpowiedź

Spotkanie rozpoczęło się świetnie dla piłkarzy Kosty Runjaicia, ponieważ już w 14. minucie objęli prowadzenie po fantastycznym woleju Rafała Augustyniaka. Niedługo później wynik podwyższył Josue, pewnie wykorzystując rzut karny. I choć wicemistrzowie Polski mieli jeszcze kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, to finalnie nie udało się tego dokonać i mecz zakończył się wynikiem 2:0.

Bartosz Slisz nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego w starciu ze Zrinjskim. "Był zły"

Szkoleniowiec Legii zaskoczył wszystkich jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra, kiedy ogłosił wyjściowy skład na to starcie. Niespodziewanie Dominik Hładun zastąpił w bramce Kacpra Tobiasza, natomiast w miejsce Bartosza Slisza w środku pola zagrał Juergen Celhaka. Taka decyzja trenera zdecydowanie nie spodobała się powołanemu na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski piłkarzowi.

- Chciałem rotować, oszczędzać kluczowych zawodników. Bartek Slisz jest jednym z 10 piłkarzy z największym obciążeniem meczowym w Europie. Grał prawie we wszystkich spotkaniach, dodatkowo występował w reprezentacji. Musimy oszczędzać takiego gracza, a także dawać szansę innym - stwierdził Runjaić podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- Uważam, że to była dobra decyzja. Doświadczenie jest nauczycielem. On także musi je zdobywać i doceniać odpoczynek. Bartek dostał jednak trochę minut, żeby podtrzymać rytm meczowy. Był zły, że nie zagrał od początku. To też pokazuje jego charakter i podejście. Mogę zapewnić, że w niedzielę zagra od pierwszej minuty - dodał.

Po zwycięstwie nad Zrinjskim Legia zajmuje pozycję lidera tabeli grupy E, mając jednak tyle samo punktów, co Aston Villa. Wicemistrzowie Polski potrzebują zaledwie punktu, aby awansować do fazy pucharowej LKE.

- Na pewno teraz mamy większe szanse niż przed tym meczem. Przed nami jednak dwa trudne spotkania. Jedno na wyjeździe, drugie u siebie. Wszystko jest możliwe. W tym momencie do awansu wystarcza nam remis. To nasz cel, w tym momencie nie chcę jednak kalkulować. Nie powinniśmy myśleć za wiele o przyszłości, bliska przyszłość to niedziela - podsumował.

Już w niedzielę 12 listopada Legia podejmie na własnym stadionie Lecha Poznań. Będzie to niezwykle ważne spotkanie w kontekście ligowej tabeli, ponieważ po 14 kolejkach poznański klub zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 28 punktów, natomiast Legia - szóste (23 pkt), mając jednak mecz rozegrany mniej.