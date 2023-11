Zidane usiadł twarzą w twarz z Messim. Wystarczyło jedno słowo [WIDEO]

Leo Messi nie tak dawno miał wielki powód do świętowania. To dlatego, że wygrał plebiscyt magazynu "France Football" i odebrał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie. To dla niego już ósme takie wyróżnienie w karierze, poprzednio zdobywał ją w latach 2009-2012, 2015, 2019 i 2021.

Z tej okazji firma Adidas zorganizowała wyjątkowe spotkanie Argentyńczyka z Zinedine'em Zidane'em (obaj są twarzami tej marki). Zaaranżowano półgodzinną rozmowę przed kamerami dotyczącą piłki nożnej. Padło w niej kilka interesujących stwierdzeń.

W pewnym momencie moderator poprosił Messiego i Zidane'a, aby scharakteryzowali siebie nawzajem za pomocą trzech słów. Francuz podszedł do sprawy nieco inaczej. - Wystarczy jedno: magia. (...) Myślę, że to czysta magia, w pełnym tego słowa znaczeniu. Już przed przyjęciem piłki wiedział, co trzeba zrobić. (...) Oglądając go na boisku, w zasadzie wiedziałem, co zamierza zrobić. To było jak połączenie. Ale kiedy widzę go robiącego to, co robi, po prostu mówię: "To jest to" - powiedział.

Messi również nie ograniczył się do trzech słów. Przyznał, że podziwia Zidane'a i uważa go jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Pamięta go także z czasów gry w Realu Madryt, choć nie są to tylko przyjemne wspomnienia. - Przez niego wiele cierpiałem, bo byłem z Barcelony - stwierdził żartobliwie, nawiązując do popisów Francuza w El Clasico. "Elegancja, artyzm, magia" - takie jeszcze określenia padły z jego ust. - Nie mówię tak, bo on tu siedzi - zaznaczył.

Potem to Messi popisał się błyskotliwym komplementem wobec francuskiej legendy. Gdy rozmowa zeszła na temat najważniejszych bramek w karierze, Zidane wszedł w słowo Argentyńczykowi i przypomniał, że ten niedawno strzelił gola w finale mistrzostw świata. - Zdobycie bramki w takim meczu to najlepsza rzecz na świecie, prawda? Obaj możemy to powiedzieć - odparł 35-latek. Miał rację, w końcu Zidane także trafiał w spotkaniu tej rangi (dwukrotnie w 1998 i raz w 2006 r.).

Zidane'a i Messiego łączy również to, że obaj zdobyli Złotą Piłkę - Francuz sięgnął po nią w 1998 r. Poza tym trzykrotnie wybierano go Piłkarzem Roku FIFA (1998, 2000, 2003).