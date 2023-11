Boniek zareagował na listę Probierza. Zwrócił uwagę na jedno

Selekcjoner Michał Probierz ogłosił w czwartek tuż przed północą powołania na listopadowe zgrupowanie kadry. Szkoleniowiec zdecydował się przywrócić do zespołu zarówno Jana Bednarka, jak i Nicolę Zalewskiego. Nie zabrakło też niespodzianek, ponieważ wśród powołanych znaleźli się choćby Paweł Bochniewicz czy Adrian Benedyczak. Największą sensacją okazało się jednak pominięcie Arkadiusza Milika.

Zbigniew Boniek nie spodziewał się pominięcia Milika. "Trudno mi powiedzieć"

Eksperci błyskawicznie zauważyli brak napastnika Juventusu, który od wielu lat stanowił jedną z ważniejszych części zespołu. "Powołania Michała Probierza pokazują jedno - trwa selekcja, nie ma świętych krów, każdy może dostać i nie dostać powołania" - przekazał jeden z dziennikarzy.

Jak za to na brak powołania dla Milika zapatruje się były prezes PZPN Zbigniew Boniek? - Arka Milika bardzo dobrze znam i jego brak na liście powołanych jest trochę niespodzianką z jednego punktu widzenia: Michał Probierz na ostatnim zgrupowaniu szalenie bronił Arka. Arek po powrocie do klubu cały czas gra i jest w formie - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

- Michał jest selekcjonerem i to on odpowiada za kadrę. W październiku nie było w reprezentacji Jana Bednarka, teraz został powołany. Trener powołuje tych, których w tym momencie najbardziej potrzebuje. Podjął decyzję o niepowołaniu Arka Milika i trzeba to uszanować. Na pewno Milik jest strasznie niepocieszony. Ale może to dla niego dobry sygnał, że musi dać z siebie jeszcze więcej? Trudno mi powiedzieć. Nie wydaje mi się, że jesteśmy świadkami końca Milika w kadrze - stwierdził.

Boniek wypowiedział się na temat powołania dla Bochniewicza. "Mogą go potrzebować"

Na koniec wypowiedział się również na temat powołania dla Pawła Bochniewicza, który po raz ostatni wystąpił w kadrze dokładnie trzy lata temu. - Bochniewicz to zawodnik, któremu nie brakuje obycia międzynarodowego, wyniesionego, chociażby z włoskich klubów. To zawodnik, którego selekcjonerzy mogą potrzebować. Jest lewonożny, dobrze wyszkolony technicznie, potrafi mądrze myśleć, jest zawsze opanowany na boisku - przekazał.

- Na pewno jego największą domeną nie jest szybkość. Dobrze go pamiętam z okresu występów w reprezentacji do lat 21, w której w każdym meczu wykonywał swoje zadania. Na pewno daje trenerowi dużą alternatywę, bo jeżeli trener chce grać trzema w obronie, to półlewym stoperem powinien być naturalny lewy obrońca. To zawodnik dający wiele pozytywów. Dzięki swej technice, inteligencji, dobrej grze głową - podsumował.