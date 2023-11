Reprezentant Polski zagrał ze znanym raperem. Musicie to zobaczyć [WIDEO]

Decyzja Góralskiego o przejściu do Wieczystej zszokowała polskie środowisko piłkarskie. Wprawdzie w Bundeslidze całkowicie przepadł i w barwach VfL Bochum zagrał tylko cztery spotkania, ale wydawało się, że wciąż może liczyć na grę w wystarczająco dobrym klubie, by mieć nadzieję na powrót do reprezentacji.

Góralski gra w Wieczystej i bawi się na scenie

Zainteresowane pomocnikiem były kluby ekstraklasy oraz pierwszej ligi, ale on sam zdecydował się na grającą w trzeciej lidze Wieczystą. Nie jest tajemnicą, że właściciel klubu liczy na awanse do jak najwyższej klasy rozgrywkowej. W kadrze znajdują się sowicie opłacani gracze, których można kojarzyć z ekstraklasy i reprezentacji Polski. Do tej pory nie gwarantowało to jednak spodziewanego sukcesu. W poprzednim sezonie Wieczysta zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie IV trzeciej ligi.

Obecny sezon również nie rozpoczął się dla trzecioligowca najlepiej. Szybko zwolniono trenera, a w miejsce jego następcy postanowiono na Sławomira Peszkę. Były reprezentant Polski miał być jedynie opcją tymczasową, ale radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Obecnie Wieczysta jest liderem tabeli.

Góralski w drużynie pełni kluczową rolę. Zagrał niemal w każdym możliwym meczu. Ominęło go tylko spotkanie ze Świdniczanką, w którym był zawieszony za żółte kartki. Okazuje się jednak, że poza grą w piłkę ma też inne zainteresowania. Media społecznościowe obiegł filmik, na którym widać go na scenie razem z "Kizo". Góralski zaśpiewał refren piosenki "Czempion".

Jacek Góralski w reprezentacji Polski rozegrał 21 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Już jako zawodnik trzecioligowego klubu zapowiedział, że w każdej chwili może wesprzeć kadrę Michała Probierza.