Wielkie odrodzenie Luisa Suareza! Prawdziwy koncert legendy [WIDEO]

Piłkarze Gremio Foot-Ball Porto Alegrense w czwartkowy wieczór w hicie 33. kolejki ligi brazylijskiej zmierzyli się na wyjeździe z dotychczasowym liderem - Botafogo RJ. Przed tą kolejką Gremio Foot-Ball Porto Alegrense miało trzy punkty mniej od lidera, ale też jeden mecz rozegrany więcej.

Hat-trick Luisa Suareza. W ciągu 19 minut!

Kibice przeżyli niesamowite widowisko. Gospodarze zaczęli znakomicie, bo już w szóstej minucie gola zdobył Hiszpan Diego Costa, były napastnik Atletico Madryt i Chelsea. Cztery minuty później wyrównał Everton Galdino. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:1, bo w 29. minucie bramkę strzelił Junior Santos.

W drugiej połowie nastąpił wielki show Luisa Suareza, byłej gwiazdy Ajaksu, Liverpoolu, FC Barcelony oraz Atletico Madryt. A właściwie w ciągu 19 minut! Między 50. a 69. minutą argentyński napastnik zdobył bowiem hat-tricka! Najpierw wykorzystał rykoszet, jednym zwodem położył na ziemi obrońcę i trafił do bramki z sześciu metrów. Chwilę później Luis Suarez wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem, a zwycięskiego gola zdobył po pięknej dwójkowej akcji z Paragwajczykiem Mathiasem Villasanti i precyzyjnym strzałem w długi róg.

- Luis Suarez zawsze roi różnicę. W styczniu kończy 37 lat, ale nadal jest na najwyższym poziomie - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, znany dziennikarz specjalizujący się w transferach.

Niesamowity mecz Botafago z Gremio! Lider prowadził już 3:1, ale wtedy wielki Luis Suarez postanowił zdobyć hat-tricka i wyciągnąć Gremio na drugie miejsce w tabeli z taką samą liczbą punktów co Botafogo. Obejrzyjcie ten skrót meczu, to była jakaś magia! Gremio wygrało 4:3! - dodał na Twitterze portal Brazylijski futbol.

To kolejny mecz w ostatnich dniach, w którym błysnął Luis Suarez. Pod koniec października w ligowym, wygranym również 4:3 starciu z America Mineiro miał udział przy każdym golu!

Nie wiadomo, czy Luis Suarez niedługo nie zmieni klubu. - Chociaż Luis Suarez ma już 36 lat i kłopoty ze zdrowiem, to wciąż są przed nim ciekawe perspektywy. Urugwajczyk może dołączyć do klubu, w którym występuje aż trzech jego dawnych kolegów. Kibice jednak przede wszystkim mają nadzieję, że znowu zobaczą w akcji legendarny atak. Wiele wskazuje, że Suarez opuści lada moment Gremio i trafi do MLS - pisał dwa tygodnie temu Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

W tym sezonie Luis Suarez ma bardzo dobry bilans. Zagrał w 48 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył 23 bramki i miał 16 asyst.

W lipcu 2020 roku Luis Suarez zakończył sześcioletnią przygodę w FC Barcelonie, dzięki której wzbogacił się o m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii oraz triumf w Champions League. Dla FC Barcelony zagrał w 283 spotkaniach, zdobył 195 bramek i miał 113 asyst.

W pozostałych klubach, w których grał też miał bardzo dobry bilans: w Ajaksie - 159 meczów, 111 goli i 68 asyst, w Liverpoolu 133 spotkania, 82 bramki i 46 asyst, a w Atletico Madryt - 83 mecze, 34 gole i sześć asyst.

Gremio Foot-Ball Porto Alegrense po 33 kolejkach ma 59 punktów, tyle samo co trzeci w tabeli Palmeiras i lider - Botafago RJ (jeden mecz mniej).