Lech Poznań reaguje na skandal w kadrze U17

Od poniedziałku reprezentacja Polski do lat 17 jest w centrum zainteresowania wszystkich sportowych mediów w naszym kraju. Wszystko przez czterech przebywających na zgrupowaniu kadry przed MŚ piłkarzy, którzy zostali przyłapani poza hotelem. Mało tego, nastolatkowie byli pijani, dlatego selekcjoner Marcin Włodarski błyskawicznie wyrzucił ich ze zgrupowania. Nie dość, że nie zagrają na wymarzonym turnieju, to czekają ich surowe konsekwencje.

Lech Poznań podjął decyzję ws. wyrzuconych ze zgrupowania U-17 piłkarzy. "Apelujemy"

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że decyzję odnośnie do pomocnika Filipa Rózgi podjęła już Cracovia. - Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Teraz wszystko zależy od niego - poinformował Jacek Zieliński podczas konferencji prasowej.

Kara za skandaliczne zachowanie czeka również piłkarzy Lecha Poznań - Oskara Tomczyka oraz Filipa Wolskiego. "Opiekunowie oczywiście są świadomi nieodpowiedniego zachowania ich synów. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że obaj zbłądzili, ale czasu już nie cofniemy, a każdemu należy się druga szansa - dlatego chcemy podkreślić, że wyciągamy rękę do naszych podopiecznych, którzy mocno przeżywają to, co się stało. Niezależnie od ich dalszych losów w naszej Akademii, otoczymy ich w najbliższym czasie odpowiednią opieką, będą mieli do dyspozycji psychologa" - przekazano.

"Jednocześnie rodzice zostali poinformowani o karach, jakie zostały nałożone na Oskara oraz Filipa. Nie będziemy o tym informować i dyskutować publicznie, pozostaje to wewnętrzną sprawą naszej Akademii. Przy tym apelujemy do wszystkich, żeby powstrzymać emocje i nie dołączać do fali hejtu, który spadł na naszych wychowanków w mediach społecznościowych. Mówimy tutaj bowiem o niepełnoletnich piłkarzach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, doskonale wiedzą, że popełnili poważny błąd i są gotowi ponieść tego konsekwencje" - dodano.

Tomczyk niedługo opuści Lecha. "Ma jeszcze dwa miesiące"

Mimo zamieszczonego oświadczenia trudno sobie wyobrazić, żeby Tomczyk pozostał w Lechu na dłuższy czas. Napastnik nie chciał przedłużyć kontraktu z klubem, ponieważ rzekomo marzył mu się transfer do zagranicznych klubów, zwłaszcza że zainteresowane były nim m.in. Real Sociedad czy Hertha Berlin.

- Kontrakt Tomczyka wygasa na początku stycznia. Nawet jeśli byłaby chęć ze strony piłkarz, to Lech nie ma zamiaru przedłużyć tej umowy. Nie będzie ten kontrakt rozwiązany. Ma jeszcze dwa miesiące - powiedział w programie "International Level" dziennikarz Dawid Dobrasz.

Ostatnim piłkarzem, który został wyrzucony ze zgrupowania, jest pomocnik Jan Łabędzki. ŁKS Łódź nie zamieścił jeszcze jednak żadnego oświadczenia w tej sprawie.