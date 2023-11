Legia miała dwóch bohaterów. Nie tylko Josue. "Wygrywał"

Dominik Hładun - 4. W pierwszej połowie musiał robić wiele, by nie zmarznąć. Pierwszą interwencję wykonał dopiero w 36. minucie, ale nie musiał się przy niej natrudzić. Inaczej było tuż przed przerwą, kiedy dobrze piąstkował piłkę, oddalając ją od bramki. W drugiej połowie Hładun musiał się nie tylko rozgrzewać, ale i mocno koncentrować, by nie usnąć w obliczu słabiutkiej postawy rywali w ofensywie. Po przerwie interweniował tylko raz.

Radovan Pankov - 4. Najniższa nota ze wszystkich trzech stoperów nie oznacza, że Pankov był słabym ogniwem w obronie Legii. Wręcz przeciwnie, Serb zagrał dobrze, być może najlepiej, odkąd trafił do Legii. Nie zaimponował statystykami pojedynków, ale miał trzy wybicia piłki, dwa przechwyty i jeden odbiór.

Rafał Augustyniak - 5. Kolejny raz ustawiony na pozycji środkowego z trzech stoperów. O ile wcześniej można było mieć do niego zastrzeżenia, o tyle w czwartek zagrał bardzo dobry mecz. Od początku pewny w obronie, nie tylko wygrywał pojedynki, ale też doskakiwał do rywali i przeszkadzał im w konstruowaniu akcji. W 14. minucie dał Legii prowadzenie mocnym strzałem z pola karnego.

Steve Kapuadi - 4+. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy występ obrońcy, który do Legii dołączył latem z Wisły Płock. Bardzo pewny i skuteczny w pojedynkach. Tych wygrał siedem z 10. Do tego trzy wybicia piłki, dwa przechwyty, trzy odbiory i zablokowany strzał. W 60. minucie oddał potężny strzał sprzed pola karnego, który był jednak minimalnie niecelny.

Paweł Wszołek - 3+. Aktywny jak zawsze, ale tym razem zabrakło konkretów w ofensywie. Wszołek tworzył przewagę i zagrożenie na prawej stronie, jednak tym razem skończył bez asysty. Sam mógł strzelić gola, ale najpierw przestrzelił po podaniu Josue, a chwilę później jego uderzenie z pola karnego zostało zablokowane.

Juergen Elitim - 3+. Wykonał dużo ciężkiej, często niezauważanej i niedocenianej pracy. Elitim nabiegał się w środku pola, zbierał drugie piłki, dbał o odpowiednie zabezpieczenie linii obrony. W doliczonym czasie gry drugiej połowy taktycznym faulem zatrzymał groźny kontratak Zrinjskiego, za co zobaczył żółtą kartkę. Godna uwagi jest statystyka podań, których miał 63 przy 92 proc. skuteczności.

Jurgen Celhaka - 4. Od pierwszej minuty zdecydowany, agresywny w środku pola. O ile za pierwszy, szybki faul kartki nie zobaczył, o tyle za drugi już mu się nie upiekło. Mimo to Celhaka opanował nerwy i radził sobie bardzo dobrze. Legionista świetnie zbierał drugie piłki, imponował dokładnością. Mecz zakończył ze 100-procentową skutecznością podań przy 32 próbach. W 64. minucie zmieniony przez Bartosza Slisza.

Patryk Kun - 4. Zaczął nerwowo, bo po jego stracie Zrinjski miał dobrą szansę na skontrowanie Legii, której jednak nie wykorzystał. Im dłużej trwał mecz, tym lepszy był Kun. To on był faulowany w polu karnym tuż przed tym, jak rzut karny wykorzystał Josue. Do tego nie powtórzył już wpadki w defensywie. W 76. minucie zmieniony przez Gila Diasa.

Ernest Muci - 3+. Wykonał dużo pracy, ale nie dał wielu konkretów w ofensywie. Najlepiej zagrał w 28. minucie, kiedy podał do Kuna, który był faulowany w polu karnym. Po przerwie Muci imponował dryblingami i sprytem, kiedy kilka razy oszukał przeciwników i tworzył zagrożenie pod bramką Zrinjskiego. Jego zagrania były jednak albo niedokładne, albo marnowali je koledzy. Mimo to często nagradzany brawami przez Runjaicia za natychmiastowy powrót do obrony.

Josue - 5. Szef Legii, szef środka pola. Josue był bez przerwy pod grą, pokazując się do podań. Portugalczyk często schodził do prawej strony, gdzie starał się uruchamiać podaniami Wszołka. W 30. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, podwyższając na 2:0. W 69. minucie powinien mieć asystę. Powinien, ale po jego podaniu fatalnie przestrzelił Wszołek. Oglądanie go w takiej formie to czysta przyjemność.

Tomas Pekhart - 3. Jego kiks po dośrodkowaniu z rzutu rożnego okazał się asystą przy bramce Augustyniaka. Ale wiele więcej Pekhart już Legii nie dał. Czech często schodził do środka pola w poszukiwaniu podań, uczestniczył w rozgrywaniu piłki, ale brakowało go w polu karnym Zrinjskiego. W 76. minucie zmieniony przez Blaza Kramera.

Bartosz Slisz, Blaz Kramer, Gil Dias, Marc Gual, Maciej Rosołek - grali za krótko, by ich ocenić.