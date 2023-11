Po skandalu w kadrze U-17 Cracovia podjęła decyzję, co dalej z piłkarzem

Reprezentacja Polski U-17 przygotowuje się do mistrzostw świata, które odbędą się w Indonezji. Na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju w kadrze wybuchł wielki skandal. Czterech piłkarzy zostało bowiem przyłapanych wieczorem na spożywaniu alkoholu. Wszyscy w nocy wymknęli się z hotelu i znaleziono ich w pobliskim barze. Byli to: Filip Rózga (Cracovia), Oskar Tomczyk, Filip Wolski (obaj Lech Poznań) oraz Jan Łabędzki (ŁKS Łódź). Decyzją PZPN wszyscy zostali odsunięci od drużyny narodowej.

Jacek Zieliński: Nie zamierzamy go skreślać

Na temat zachowania Filipa Rózgi wypowiedział się Jacek Zieliński, trener Cracovii.

- Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego - powiedział Jacek Zieliński. Jego wypowiedź zacytował Grzegorz Wojtowicz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej na swoim profilu na Twitterze.

Trzy dni temu Cracovia wydała oświadczenie na temat zachowania swojego młodego piłkarza.

- Nasz Klub w pełni popiera decyzję sztabu reprezentacji Polski do lat 18, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zachowanie, za jakie zawodnicy zostali odsunięci z kadry, jest niegodne piłkarzy reprezentujących Polskę na dużym międzynarodowym turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata do lat 17. Było to też zdarzenie, które mocno narusza zasady, jakimi kierować powinien się jakikolwiek piłkarz. Profesjonalizmu i właściwego podejścia do sportu uczymy w naszej Akademii od najmłodszych lat i zdarzenie, którego uczestnikiem był także piłkarz Pasów, jest takim, które wymaga potępienia. Po powrocie Filipa Rózgi do Polski zapowiadamy wyciągnięcie surowych konsekwencji - czytamy na oficjalnej stronie klubowej Cracovii.

To nie pierwszy raz, gdy piłkarze kadry U-17 zostali przyłapani na piciu alkoholu. Podobna sytuacja miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku podczas Pucharu Syrenki. Wtedy z zespołu zostali usunięci Mikołaj Tudruj i Michał Matys - pisał Sport.pl.

W ostatnim czasie reprezentacja Polski U-17 radziła sobie bardzo dobrze. Na tegorocznych mistrzostwach Europy awansowała do półfinału turnieju, w którym przegrała po pasjonującym starciu 3:5 z Niemcami.

Reprezentacja Polski U-17 pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra w sobotę, 11 listopada. Tego dnia o godz. 10 czasu polskiego zmierzy się z Japonią. W kolejnych spotkaniach Biało-Czerwoni zmierzą się z Senegalem (wtorek, 14 listopada) i Argentyną (piątek, 17 listopada).