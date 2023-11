Nie do wiary, co zrobiła na proizraelskim wiecu. Szybko została rozpoznana

- Wstydźcie się - krzyknął jeden z demonstrantów, gdy Stefany Ferrer Van Ginkel otworzyła szybę, wykonała nazistowski salut w kierunku demonstrantów i wyraźnie zadowolona z siebie wykrzyczała pozdrowienia dla Adolfa Hitlera. Wszystko działo się na ulicach Beverly Hills, gdzie odbywał się proizraelski wiec.

Była piłkarka rozpoznana na nagraniu. Szybko się wydało

Nagranie z całego zajścia zostało zamieszczone na portalu X (dawniej Twitter) przez grupę monitorującą antysemityzm StopAntisemitism. Najpierw z prośbą o identyfikację salutującej kobiety i mężczyzny, którzy siedzieli w aucie. A później z wyjaśnieniem, że rozpoznani to Stefany Ferrer Van Ginkel i Samim Haydari.

Stefany Ferrer Van Ginkel to 25-letnia brazylijska piłkarka, która występowała m.in. w drugiej drużynie Espanyolu czy ostatnio w grającym w National Women's Soccer League Angel City Football Club. W samochodzie siedział także - prawdopodobnie - jej partner Sami Haydari: również piłkarz United City Football Club.

Skandal w Beverly Hills. Para przeprasza i usuwa nagranie

Angel City Football Club szybko odcięło się od całego zajścia. "Stefany Ferrer Van Ginkel nie gra w naszym klubie ani w żaden sposób nie jest z nim powiązana od listopada 2022 roku. Potępiamy jej ostatnie działania" - napisano w oświadczeniu.

Para przeprosiła za swoje zachowanie w krótkim wideo na Instagramie byłej piłkarki, ale choć siedzieli na nim razem, wypowiadał się tylko Haydari. Do tego nagranie zostało już usunięte. - Wiemy, że podeszliśmy z nienawiścią i naszymi działaniami tylko pogorszyliśmy sytuację. Zachowaliśmy się dziecinnie - cytuje słowa Haydariego portal TMZ.com.

7 października kilka tysięcy fanatyków z Hamasu wdarło się do Izraela i w miastach na południu zabijało cywilów. Porwało też niemal ćwierć tysiąca osób. W odpowiedzi Izrael rozpoczął trwające do dzisiaj bombardowania Gazy, a politycy zapowiadają, że najważniejszym celem operacji wojskowej jest zabicie dowódców Hamasu. Od początku izraelskich nalotów w Gazie miało zginąć ponad 10 tysięcy osób. To statystyki podawane przez stronę palestyńską, których nie można w sposób niezależny potwierdzić.