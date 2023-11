To nie żart! Były selekcjoner reprezentacji Polski może przejąć klub Benzemy

Karim Benzema trafił do saudyjskiego Al-Ittihad podczas letniego okienka transferowego, przechodząc z Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Już kilka tygodni po dołączeniu do zespołu pojawiły się pierwsze informacje o jego konflikcie z trenerem Nuno Espirito Santo. Czara goryczy przelała się w ostatnich dniach.

Szok. Były selekcjoner reprezentacji Polski może poprowadzić klub Benzemy

W poniedziałek drużyna Al-Ittihad w ramach azjatyckiej Ligi Mistrzów przegrało 0:2 z Al Quwa Al Jawiya, co było kolejnym rozczarowującym wynikiem. Zespół Karima Benzemy po 12. kolejkach zajmuje w lidze dopiero szóste miejsce w lidze, a jest obrońcą tytułu. Portal Revelo ustalił, że w przerwie ostatniego meczu Nuno Espirito Santo był wściekły na swoich piłkarzy i miał do nich ogromne pretensje za słabą dyspozycję na murawie, z czym nie zgadzał się Karim Benzema. Między panami doszło do kolejnej sprzeczki. Wcześniej Francuz skarżył się, że jest traktowany "nieprofesjonalnie". Efektem było środowe zwolnienie Nuno Espirito Santo.

Momentalnie ruszyły doniesienia prasowe o nowym szkoleniowcu, a wiadomo, że Al-Ittihad - jeden z czterech największych i najbogatszych klubów w Arabii Saudyjskiej - ruszy po duże nazwisko. Pojawiły się plotki o Hansim Flicku czy Julenie Lopeteguim, ale włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że na krótkiej liście kandydatów znajduje się również Paulo Sousa.

Były selekcjoner reprezentacji Polski bez pracy pozostaje od 10 października, gdy został zwolniony z Salernitany. W tym klubie pracował od lutego. Początkowo jego zespół prezentował się z pozytywnej strony, przegrywając raptem trzy z 15 meczów do końca sezonu, dzięki czemu powiodła się misja utrzymania. Początek aktualnego sezonu był jednak bardzo nieudany. W pierwszych ośmiu kolejkach zdobyli raptem trzy punkty. Po pracy z biało-czerwonymi prowadził także Flamengo, ale ta misja trwała raptem pół roku.