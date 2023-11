Jasne stanowisko Realu Madryt ws. Mbappe. Już wszystko wiadomo

Kylian Mbappe mimo 25 lat może pochwalić się wieloma sukcesami. Mowa przede wszystkim o mistrzostwie świata, zdobytym w Rosji w 2018 roku oraz wicemistrzostwie z poprzedniego roku z Kataru. Do tego należy też doliczyć liczne trofea ligowe, a także wyróżnienia indywidualne. Nie dziwi więc, że napastnik jest na liście życzeń wielu klubów z czołowych europejskich lig.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent opuścił Legię Warszawa. Były trener ujawnia kulisy

Real Madryt odpuszcza walkę o Mbappe. Trzy kluczowe kwestie

Obecny kontrakt Mbappe w PSG wygasa 30 czerwca 2024 roku. To sprawia, że w razie braku przedłużenia umowy z paryskim klubem, Francuz będzie "do wzięcia". Jeszcze niedawno na początku kolejki po 25-latka znajdował się Real Madryt. Według najnowszych informacji hiszpańskich mediów wicemistrzowie Hiszpanii zrezygnowali jednak ze starań o pozyskanie Francuza. - Real ostatecznie zrezygnował z transferu Kyliana Mbappe. Nie planuje zatrudniać Francuza, nawet jeśli ten nie przedłuży kontraktu z PSG - stwierdził Jesus Gallego, dziennikarz radia "SER".

Niespodziewany zwrot akcji ma być spowodowany kilkoma względami. Real obawia się, że pozyskanie Francuza nie byłoby dobrze przyjęte przez kibiców. Ma to związek z odrzuceniem przez Mbappe oferty, wysłanej podczas letniego okna transferowego. Dodatkowo w grę wchodzi wiek napastnika. Wicemistrzowie Hiszpanii znani są z sięgania po młodych i perspektywicznych piłkarzy, a jeden z najlepszych zawodników świata w przyszłym roku skończy 26 lat.

Najważniejszą przeszkodą wydają się być jednak kwestie finansowe. Mbappe, który w PSG zarabia wielkie pieniądze, mógłby zażyczyć wypłatę rzędu 20 milionów euro rocznie i to bez bonusów. To mogłoby stanąć na drodze do osiągnięcia porozumienia. Tym samym wiadomo, że Real nie weźmie udziału w walkę o pozyskanie wicemistrza świata z Kataru.