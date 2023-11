"Surrealistyczne". Wykonali 44 rzuty karne. Szalony mecz pucharowy [WIDEO]

Mecz 1/8 finału Pucharu Ligi Irlandii Północnej pomiędzy Ballymeną a Coleraine w normalnych okolicznościach nie wzbudziłby wielkiego zainteresowania. Tymczasem działy się w nim rzeczy niezwykłe i niewiele brakowało, a zapisałby się złotymi zgłoskami w historii światowego futbolu. Wszystko, co istotne, zaczęło się po 120 minutach gry. Po remisie 1:1 o awansie zdecydował konkurs rzutów karnych. Tyle że na jego rozstrzygnięcie trzeba było się sporo naczekać.

Nieprawdopodobna historia w konkursie jedenastek. "Myślałem, że wyrzucą nas ze stadionu"

Rywalizacja mogła zakończyć się standardowo. Przed piątą kolejką gracze Ballymeny pomylili się dwukrotnie, a Coleraine raz. Do decydującej jedenastki podszedł Lyndon Kane i jej nie wykorzystał. Wówczas gra toczyła się do momentu, w którym jedna z drużyn się pomyli, a druga to wykorzysta. Teoretycznie więc mogło to trwać w nieskończoność i w pewnym momencie kibice mogli mieć takie obawy.

Początkowo obie drużyny były bezbłędne. Aż do 10. kolejki. Wtedy to pomylił się gracz Coleraine, ale po chwili to samo przytrafiło się rywalowi. Historia powtórzyła się w serii nr 18. Festiwal rzutów karnych zakończył się dopiero po kolejce 22., gdy spudłował piłkarz Ballymeny Sam Johnston. Był to 44. rzut karny w tym konkursie - Nigdy nie brałem udziału w tak długiej serii rzutów karnych. W pewnym momencie myślałem, że lokalne władze przyjdą i wyrzucą nas ze stadionu! - śmiał się trener Ballymeny, Jim Ervin, cytowany przez BBC.

Strzelali i strzelali, ale rekordu nie pobili. "Szalony wieczór"

Ostatecznie awans przypadł Coleraine, ale obie ekipy zasługują na szacunek. - To było dość surrealistyczne. Było mnóstwo rzutów karnych, a kiedy oni nie wykorzystali jednego, my też pudłowaliśmy. To był dziwny, szalony wieczór, ale dla nas szczęśliwy, bo awansowaliśmy do następnej rundy - stwierdził Oran Kearney, szkoleniowiec Coleraine.

Niewiele brakowało a konkurs ten, byłby najdłuższą serią rzutów karnych w historii. Do rekordowej pomiędzy Washington a Bedlington zabrakło 10 jedenastek. Więcej karnych wykonano także w konfrontacji KK Palace z Civics - 48. Wtorkowy konkurs uplasował się na trzecim miejscu w historii.