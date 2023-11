Skorża nie wytrzymał i wyleciał na trybuny. Co się dzieje z jego klubem?

Maciej Skorża od niespełna roku pełni funkcję trenera japońskiej drużyny Urawa Red Diamonds. Początek pracy w wykonaniu polskiego szkoleniowca był znakomity. W lutym tego roku klub sięgnął po triumf w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Ostatnio spisuje się jednak zaskakująco słabo. W środę zanotował kolejną wpadkę, a Skorża za bardzo dał się ponieść emocjom.

Niespodziewane problemy zespołu Skorży. Były piłkarz Legii dał prowadzenie, a potem klapa

Urawa w zeszłą sobotę przegrała 1:2 w finale Pucharu Ligi Japońskiej z Avispą Fukuoka, by raptem cztery dni później zaliczyła kolejną wpadkę w niezwykle ważnym meczu. W czwartej kolejce fazy grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów nie dała rady koreańskiemu Pohang. Początkowo piłkarze Macieja Skorży radzili sobie lepiej. Po pierwszej połowie prowadzili 1:0, a gola zdobył znany z występów w Wiśle Płock, Górniku Zabrze czy Legii Warszawa Jose Kante.

Wszystko zaczęło się sypać od 66. minuty. Wtedy to gracze z Japonii sprokurowali rzut karny, którego po chwili wykorzystał Brazylijczyk Zeca. Po kilku minutach musieli już radzić sobie w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę obejrzał pomocnik Urawy Takahiro Akimoto. Gdy już wydawało się, że klub Skorży dowiezie remis do końca, doszło do dramatycznej końcówki.

Skorża wpadł w furię. Wyleciał na sekundy przed końcem

W czwartej minucie doliczonego czasu w dramatycznych okolicznościach do siatki trafił pomocnik Pohang Kim In-Sung. Wtedy Skorża wpadł w szał i w żywiołowy sposób przy linii bocznej okazał swoje niezadowolenie. Dosłownie na sekundy przed końcowym gwizdkiem obejrzał za to czerwoną kartkę. Oznacza to, że nie będzie mógł pomóc drużynie w kolejnym spotkaniu tych rozgrywek przeciwko chińskiemu Wuhan Three Lions, które odbędzie się 29 listopada.

Dla Skorży był to już czwarty mecz z rzędu bez zwycięstwa. Pod koniec października Urawa również przegrała z Pohang i to na własnym stadionie 0:2. Później zaś zremisowała bezbramkowo w lidze japońskiej z Kashimą Antlers.