Były reprezentant Polski znalazł miejsce w innym kraju. "Tato, wracajmy"

Arkadiusz Bąk to uczestnik mistrzostw świata w Korei i Japonii w 2002 roku, który 13 razy wystąpił w reprezentacji Polski na pozycji ofensywnego pomocnika. Klubową karierę rozwijał szczególnie w drużynach z ekstraklasy - Amice Wronki, Ruchu Chorzów, Widzewie Łódź, Lechu Poznań czy Polonii Warszawa, z którą w 2000 roku zdobył mistrzostwo Polski, dokładając także Puchar Polski, Puchar Ligi i Superpuchar. W sumie Bąk rozegrał w ekstraklasie aż 239 meczów, strzelając 65 bramek. W 2008 roku zakończył karierę jako piłkarz Floty Świnoujście.

Arkadiusz Bąk przeprowadził się do Norwegii i rozpoczął nowe życie

Obecnie piłkarze tuż po karierze często decydują się na pozostanie w sportowym środowisku, rozpoczynając kariery dyrektorskie czy trenerskie. W innych przypadkach decydują się na rozwój biznesów w branżach np. gastronomicznych lub wykorzystują wizerunek do marketingowych współprac. Zupełnym przeciwieństwem takich schematów jest Arkadiusz Bąk. W wywiadzie z portalem WP SportoweFakty 49-latek zdradził, że w 2015 roku przeprowadził się do Norwegii, gdzie zamieszkał na stałe.

- To był 2015 roku, akurat w Norwegii trwały jesienno-zimowe ferie. Potrzebowali trenera na kilka dni. Miałem się trochę pobawić piłką z tamtejszymi dzieciakami [...] Podczas pierwszej wizyty w Norwegii poznałem osobę pracującą na stoku. Poprosiłem, żeby się do mnie odezwał, jeżeli na miejscu znajdzie się dla mnie stała praca. Po jakimś czasie kolega wysłał maila i znowu przyjechałem. Nie zakładałem, że zostanę na dłużej. Wylądowałem w Geilo - małej miejscowości w górach, w której żyje trochę ponad dwa tysiące ludzi. To mniej więcej dwieście kilometrów od stolicy - Oslo. Na początku ruszyłem bez rodziny. Żona Kamila z córką Oliwią i synem Arkiem dojechali latem - opowiadał Bąk.

Następnie były reprezentant Polski zdradził, że pracuje na jednym z norweskich stoków, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za bezpieczeństwo klientów.

- Otwieram stok w godzinach porannych i zamykam o 15.30. Podczas zmiany jeżdżę po obiekcie skuterem śnieżnym i patroluję, czy wszystko dobrze działa i nikomu nic się nie stało. Pomagam tym, którzy nie potrafią jeździć na nartach - powiedział 49-latek.

Okazuje się, że specyfika nowego zawodu Arkadiusza Bąka jest również bardzo niebezpieczna. - Tu zimy są naprawdę mocne. Temperatura schodzi do -25 stopni Celsjusza, wtedy jest najgorzej. Po pierwszym zetknięciu z takim mrozem nie czułem stóp i palców u rąk. Odmrożenia starałem się rozbić pod prysznicem, trzymałem ręce w gorącej wodzie, żeby ból puścił. Do pracy muszę założyć kilogramy ubrań - uzupełnił były kadrowicz.

"Tato, wracajmy" - mówiły dzieci Arkadiusza Bąka

Na koniec Arkadiusz Bąk przyznał, że przeprowadzka do Norwegii była trudnym wyzwaniem szczególnie dla jego dzieci, które początkowo nie potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. - Najtrudniej było dzieciom. Oliwia miała niecałe 15 lat, gdy rodzina dojechała do mnie z Poznania. Trochę znała angielski, ale na miejscu trafiła do szkoły, w której lekcje odbywały się tylko w języku norweskim. Arek czuł to samo - nic nie rozumiał. Ile to razy słyszałem: "Tato, wracajmy". Ale przetrwaliśmy to - powiedział 49-latek.