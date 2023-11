Nowe informacje ws. skandalu w kadrze U-17. Stanowcza reakcja PZPN

Reprezentacja Polski do lat 17 świetnie spisała się podczas tegorocznych mistrzostw Europy, w których odpadła dopiero w półfinale po porażce z Niemcami (3:5). Kolejne wygrane mecze towarzyskie, a ponadto pewnie zwyciężone starcia w el. ME sprawiły, że nasza drużyna poleciała na mistrzostwa świata do Indonezji z wielkimi nadziejami. Nikt nie spodziewał się jednak sytuacji, do której doszło na wyspie Bali.

Nowe informacje ws. skandalu w reprezentacji U17. Władze PZPN poleciały do Indonezji

Czterech zawodników kadry zostało przyłapanych przez sztab szkoleniowy na piciu alkoholu. Podczas nocnego obchodu trener Marcin Włodarski zorientował się, że Oskara Tomczyka, Filipa Rózgi, Jana Łabędzkiego oraz Filipa Wolskiego nie ma w hotelu. Pijanych zawodników znaleziono w jednym z balijskich barów, a Tomczyk miał nawet doznać urazu łuku brwiowego. Wszyscy zostali wyrzuceni ze zgrupowania.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy". Złapani piłkarze wrócili już do Polski, gdzie z lotniska odebrały ich załamane rodziny. Jedna z nich miała rzekomo już nawet wykupione wakacje w Indonezji. - Gdyby oni jeszcze poszli do wesołego miasteczka albo pospacerować, to pewnie dałoby się ich jakoś wytłumaczyć, ale oni się wymknęli, żeby po prostu się upić - przekazał jeden z działaczy PZPN.

Wykluczenie czterech zawodników jest dużym problemem dla naszej kadry, ponieważ aktualnie szkoleniowiec Marcin Włodarski ma do dyspozycji 17 piłkarzy, z czego trzech bramkarzy. W poniedziałek na kanale "Prawda Futbolu" przekazał, że wierzy, że FIFA pozwoli dowołać innych zawodników. W tym celu do Indonezji udali się nawet prezes PZPN Cezary Kulesza oraz dyrektor generalny Łukasz Wachowski.

- PZPN poprosił FIFA, by pozwoliła dokooptować w miejsce zawieszonych zawodników czterech innych piłkarzy. Ma o tym zadecydować oficer światowej federacji będący na miejscu. Na dziś wiemy, że szanse na to są minimalne - przekazano.

- Z tego, co słyszymy, FIFA nie będzie chciała tworzyć groźnego z jej perspektywy precedensu. Zezwolenie Polsce na podmianę zawodników mogłoby być w przyszłości wykorzystywane przez inne federacje. Hipotetyczna sytuacja: zawodnik jest bez formy, wymyślamy mu jakąś "karę dyscyplinarną" i podmieniamy na lepszego - dodano.

Reprezentacja Polski w sobotę rozpocznie rywalizację w fazie grupowej na mundialu w Indonezji. Oprócz spotkania z Japonią Biało-Czerwoni zmierzą się także z Senegalem (14.11) i Argentyną (17.11).