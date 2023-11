Karim Benzema zwolnił trenera. Klub marzy o następcy z wielkim nazwiskiem

Karim Benzema trafił do saudyjskiego Al-Ittihad zaraz na początku ostatniego okienka transferowego, odchodząc z Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Zaledwie kilka tygodni po dołączeniu do zespołu z Bliskiego Wschodu w mediach pojawiły się pierwsze informacje o jego konflikcie z trenerem Nuno Espirito Santo, który w ostatnim czasie przybrał na sile.

Saudyjczycy zdecydowali. Poszli Karimowi Benzemie na rękę i zwolnili trenera

W poniedziałek drużyna Al-Ittihad w ramach azjatyckiej Ligi Mistrzów zmierzyła się na wyjeździe z irackim Al-Quwa Al-Jawiya. Goście przegrali 0:2, przez co ponieśli pierwszą w tym sezonie porażkę w tych rozgrywkach. Portal Revelo ustalił, że w przerwie meczu Nuno Espirito Santo był wściekły na swoich piłkarzy i miał do nich ogromne pretensje za słabą dyspozycję na murawie. Wtedy ponoć głos zabrał Karim Benzema, który nie zgadzał się z opinią trenera, przez co doszło do sprzeczki.

- W szatni, na oczach pozostałych zawodników, trener i kapitan krzyczeli na siebie w słowach wykraczających poza napięcie panujące w tych momentach. Niektóre z nich były obraźliwe [...] Najwyraźniej relacje między trenerem a gwiazdą osiągnęły punkt, z którego nie ma już odwrotu" - czytamy na łamach Revelo.

Wcześniej Portugalczyk zwracał Benzemie uwagę, że lekceważąco podchodzi do integracji z zespołem. Z kolei były piłkarz Realu Madryt przekonywał, że jest traktowany w "nieprofesjonalny sposób".

Najwyraźniej w identyczny sposób pomyśleli właściciele Al-Ittihad, którzy musieli podjąć decyzję ws. przyszłości obu panów. Ostatecznie Saudyjczycy zdecydowali, że przedwcześnie zwolnią portugalskiego szkoleniowca. "Dziękujemy i powodzenia" - czytamy w mediach społecznościowych klubu. Nuno Espirito Santo był trenerem Al-Ittihad od lipca 2022 roku. W tym czasie zdążył poprowadzić saudyjską drużynę w 52 meczach, z czego zespół zwyciężył 36, zremisował dziewięć i przegrał jedynie siedem spotkań. Mimo to najwyraźniej zeszłoroczny zdobywca Złotej Piłki obecnie ma silniejszą pozycję w klubie niż trener.

Kto przejmie Al-Ittihad? Saudyjczycy mają jedno marzenie

Obecnie właściciele Al-Ittihad rozpoczęli już poszukiwania nowego szkoleniowca, który przejmie zespół. Największym marzeniem Saudyjczyków jest ściągnięcie Zinedine Zidane'a, jednak Francuz raczej nie jest zainteresowany przenosinami na Bliski Wschód. Jednakże znając możliwości finansowe Al-Ittihad, można przypuszczać, że niebawem klub ogłosi potężne nazwisko światowego trenera.

Obecnie Al-Ittihad, w którym występują gwiazdy, takie jak N'Golo Kante czy Fabinho zajmuje dopiero szóste miejsce w ligowej tabeli, tracąc aż 11 punktów do pierwszego w tabeli Al-Hilal. W kolejnym meczu drużyna Benzemy 10 listopada zmierzy się z Abha Club, w którym gra Grzegorz Krychowiak.