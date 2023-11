Santos przerywa milczenie. Co o Polsce? To mówi więcej niż 1000 słów

24 stycznia 2023 roku Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski po tym, jak Cezary Kulesza zdecydował się zwolnić Czesława Michniewicza. Kadencja Portugalczyka wiązała się z ogromnymi nadziejami i oczekiwaniami, jednak finalnie zakończyła się blamażem. Pod wodzą Santosa nasza kadra wygrała zaledwie trzy z sześciu spotkań, przegrywając m.in. z Mołdawią w Kiszyniowie. 13 września prezes PZPN stracił cierpliwość i zwolnił 68-latka, którego miejsce zajął Michał Probierz. Fernando Santos spędził na posadzie zaledwie 11 koszmarnych, wymuszonych miesięcy.

Fernando Santos nie chciał mówić o Polsce. Wolał opowiadać o Grecji i Cristiano Ronaldo

W środę w portugalskich mediach ukazał się długo zapowiadany wywiad z Fernando Santosem. Na łamach dziennika "A Bola" były selekcjoner naszej kadry bardzo chętnie wypowiadał się przede wszystkim o Cristiano Ronaldo, którego podczas katarskiego mundialu posadził na ławce rezerwowych. W ostatniej rozmowie Santos poświęcił temu tematowi mnóstwo czasu, zdradzając, że całkowicie stracił kontakt z piłkarzem Al-Nassr.

- Miałem bardzo silne relacje z Cristiano. Osobiste. Poza sprawami zawodowymi. Poznaliśmy się w Sportingu, gdy miał 19 lat. To trochę mocne określenie, ale dogadywaliśmy się prawie jak ojciec i syn, albo starszy i młodszy brat... Nie rozmawiamy już... Nie wiem, który dzień... Nie rozmawiamy, odkąd przyleciałem z Kataru - mówił Santos.

Następnie Portugalczyk wrócił do lat 2010-2014, kiedy prowadził reprezentację Grecji. - Mam ogromny sentyment do tego kraju. Wszyscy o tym wiedzą. Niczego nie ukrywam. Portugalia jest moim krajem, dla niej cierpię, ale Grecja jest moim drugim krajem... Nie mogę nawet powiedzieć, że drugim. Mam problem z wymówieniem tego słowa. Wiesz, o co mi chodzi? To też mój kraj. Jest inny, ale czuję się tam jak w domu, jak w Portugalii - przyznał Fernando Santos, który zaprosił dziennikarzy do swojego pokoju wypełnionego zdjęciami i koszulkami ważnych dla niego piłkarzy.

Z pewnością wielu kibiców reprezentacji Polski spodziewało się, że Santos odniesie się do nieudanej pracy z naszą kadrą, jednak nic takiego nie miało miejsca. W artykułach czy kilkuminutowych filmikach na portalu "A Bola" próżno szukać jakichkolwiek fraz pt. "Robert Lewandowski", "reprezentacja Polski" czy "Cezary Kulesza". Jedynie w opisie wywiadu znajdziemy notkę, że 68-latek został zwolniony z reprezentacji, jednak nie pada nawet nazwa, o jaki kraj chodzi. Jego milczenie wyraża więcej niż 1000 słów.

Od momentu zwolnienia Santos nabrał wody w usta i w ogóle nie wypowiada się nt. reprezentacji Polski niezależnie od kontekstu. Wcześniej podczas konferencji prasowych Portugalczyk często był znudzony i poirytowany. Widać było, że męczy go przebywanie w naszym kraju, a wraz z kolejnymi miesiącami i fatalnymi wynikami sytuacja pogarszała się coraz bardziej. Teraz najwyraźniej Santos nie ma ochoty wracać do trudnej przeszłości i chce zapomnieć o fatalnej kadencji.