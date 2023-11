Koszmar w domu partnerki Neymara. Bandyci nie mieli skrupułów

Jeszcze w 2017 roku Neymar był na szczycie. To właśnie wtedy Barcelona sprzedała go za 222 miliony euro, do Paris Saint Germain, ale Brazylijczyk nie zapewnił Paryżanom upragnionej Ligi Mistrzów, choć to był główny sportowy cel katarskiej inwestycji. Raz dotarł do finału (przegranego w 2020 r. z Bayernem Monachium), raz do półfinału, ale aż pięć razy odpadał w 1/8 finału. Przez sześć lat nie wystąpił przez kontuzje w większości kluczowych spotkaniach LM. A na domiar złego: często było o nim głośno przez sprawy pozasportowe. Był po prostu magnesem na problemy. Latem postanowił zrezygnować z wielkiej piłki na rzecz gigantycznych pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie ma przyjaźni w piłce. Wszystko się kręci wokół biznesu

Nie chodzi o to, że w PSG marnie zarabiał. Przecież i tak był jednym z najlepiej opłacanych graczy na świecie. Ale prawdziwe szaleństwo zastał w Arabii Saudyjskiej. - Precyzyjne oszacowanie zarobków Neymara w ciągu najbliższych dwóch sezonów staje się trudnym zadaniem nawet z kalkulatorem w ręku - pisała w sierpniu "La Gazzetta dello Sport", a później doprecyzowała, że napastnik ma zarobić minimum 80 milionów euro rocznie. Jednak ma szansę na łatwe podwojenie tej kwoty dzięki reklamom oraz bonusom za spełnione cele drużynowe, jak i indywidualne statystyki. W ciągu dwóch lat może zainkasować łącznie aż - uwaga - 320 milionów euro. Ale to nie wszystko.

Neymar miał też otrzymać m.in. prywatny samolot, a także luksusową willę, która w ogrodach ma mieć nawet... małe zoo z egzotycznymi zwierzętami. Ale szejkowie mogą być lekko wkurzeni, bo Neymar rozegrał pięć meczów, po czym zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodził łąkotkę. Prognozy są takie, że najprawdopodobniej wróci dopiero w przyszłym sezonie.

Ale trudno przypuszczać, że kiedyś jeszcze wróci do formy sprzed lat. Na domiar złego, nie brakowało też różnych ekscesów w jego życiu prywatnym. Na początku października wraz ze swoją partnerką Bruną Biancardi poinformowali świat, że zostali rodzicami. W międzyczasie okazało się, że piłkarz dopuszczał się zdrad. Teraz partnerka Neymara miała przeżyć kolejny koszmar.

Partnerka Neymara kontra włamywacze

Portal revistaquem.globo.com donosi, że we wtorek rano dom rodzinny Biancardi w Sao Paulo został zaatakowany przez włamywaczy. Partnerki Neymara, ani jej córki nie było w posiadłości, ale przebywali w niej rodzice kobiety. Mało tego. Włamywacze mieli ich nawet związać, ale nie odnieśli oni żadnych obrażeń.

Policja poinformowała, że aresztowała jednego z włamywaczy na gorącym uczynku. Pozostali zostali zidentyfikowani, jednak udało im się ukraść biżuterie, zegarki, oraz drogocenne torebki.

Doniesienia z Brazylii są straszne, ale nie szokujące. W Ameryce Południowej bogaci bardzo często padają ofiarą gangów. Wystarczy rzucić okiem na Kolumbię, gdzie porwano rodziców gwiazdy Liverpoolu.

"Po ostatnim gwizdku Luis Diaz uklęknął na jedno kolano i przez kilkanaście sekund wbijał wzrok w murawę. Może była to modlitwa, może próba zebrania myśli w wirze emocji, w który wpadł dziesięć dni wcześniej, gdy dowiedział się, że jego rodzice zostali porwani. Matka odzyskała wolność, ale ojciec wciąż dni jest przetrzymywany w nieznanym miejscu przez grupę kolumbijskich rebeliantów" - pisze o piekle Diaza Dawid Szymczak.