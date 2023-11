To nie żart! Piłkarz z polskiej okręgówki trenuje argentyńskiego mistrza świata

Giuliano Pagano to zawodnik Górnika Piaski, zespołu z ligi okręgowej (grupa śląska IV). Na co dzień nie rywalizuje z gwiazdami światowej piłki, choć z jedną z nich regularnie ma styczność. To za sprawą tego, czym zajmuje się poza boiskiem.

Giuliano Pagano gra w lidze okręgowej. To nie przeszkadza mu trenować Enzo Fernandeza

Pagano jest trenerem przygotowania mentalnego. Współpracuje m.in. z Enzo Fernandezem, mistrzem świata z Kataru, który otrzymał również nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza turnieju. A niedługo później przeszedł z Benfiki do Chelsea za 121 mln euro, stając się najdrożej kupionym piłkarzem w historii Premier League.

Obaj poznali się w Lizbonie poprzez wspólnego znajomego. Trener mentalny stresował się pierwszym spotkaniem z Fernandezem, lecz przebiegło ono w miłej atmosferze. - Początkowo nie mogłem w to uwierzyć. Ciężko było powstrzymać tremę przed pierwszą rozmową. Enzo okazał się jednak niezwykle towarzyskim i otwartym człowiekiem - powiedział, cytowany przez portal i.pl.

Jego współpraca z 22-letnim zawodnikiem opiera się na sesjach internetowych, które są prowadzone z budynków Górnika Piaski. Co Pagano stara się przekazać młodej gwieździe? - Podsuwam narzędzia i rozwiązania, dzięki którym staje się lepszym piłkarzem. Odczuwam dumę, że mogę pracować z jednym z najlepszych pomocników na świecie. Odległość nie stanowi żadnego problemu, choć wiele osób nie dowierza w tę współpracę, pytając: "Dlaczego jesteś w Czeladzi, a nie w Londynie?" - zdradził.

Enzo Fernandez współpracuje z piłkarzem Górnika Piaski. "Zapytałem, czy to nie pomyłka"

Jedną z osób zaskoczonych tym faktem był Paweł Cyz, wiceprezes Górnika. Gdy pewnego razu wszedł do sali konferencyjnej Górnika i zobaczył na ekranie komputera piłkarza Chelsea, nie mógł w to uwierzyć. - Zapytałem, czy to nie pomyłka. Wyjaśnił, że współpracuje z Enzo od dłuższego czasu, będąc jedną z najbliższych mu osób w wąskim sztabie wspierającym jego rozwój - oznajmił.

Giuliano Pagano występuje w Polsce od trzech lat. Początkowo był piłkarzem Górnika 09 Mysłowice, do Górnika Piaski trafił przed rundą wiosenną poprzedniego sezonu - najpierw było to wypożyczenie, potem został na stałe.