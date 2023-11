Sensacyjny mecz w Polsce. Lechia zagra z potencjalnym uczestnikiem Euro 2024

Po spadku z ekstraklasy wydawało się, że niezbyt przyjemny okres czeka Lechię Gdańsk. Wielu piłkarzy odeszło z klubu, podobną decyzję podjął też dotychczasowy trener David Badia. Drużynę wzmocnił za to niespodziewanie gwiazdor Wisły Kraków Luis Fernandez, a funkcję szkoleniowca przejął Szymon Grabowski. I choć sezon rozpoczął się znakomicie, ponieważ po hattricku Fernandeza Lechia pokonała Chrobry Głogów (4:2), to później było już znacznie gorzej. Od końca września zespół znów spisuje się jednak doskonale i z pewnością będzie chciał powalczyć o szybki powrót do ekstraklasy.

Hitowy sparing Lechii Gdańsk. Podczas przerwy reprezentacyjnej zagra z... Ukrainą

Już w najbliższy piątek 10 listopada Lechia zmierzy się w hicie 15. kolejki I ligi z Wisłą Kraków. I choć po tym spotkaniu piłkarze Grabowskiego mieli skorzystać z przerwy reprezentacyjnej i nieco odpocząć, to tak się jednak nie stanie.

Dziennikarz Igor Bubas przekazał, że 16 listopada Lechia rozegra spotkanie towarzyskie z... reprezentacją Ukrainy. Informację potwierdziła Karolina Jaskulska ze Sport.pl, dodając, że sparing zostanie rozegrany na Polsat Plus Arenie Gdańsk, ale bez udziału kibiców na prośbę Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Najprawdopodobniej chodzi oczywiście o względy taktyczne, ponieważ już 20 listopada Ukraińcy rozegrają ostatni mecz el. Euro 2024 z Włochami.

Sparing jest zapewne świetną wiadomością dla trzech ukraińskich piłkarzy, którzy na co dzień stanowią o sile Lechii. Bohdan Sarnawski, Maksym Khlan oraz Iwan Żelizko dołączyli do drużyny w letnim okienku transferowym, a już niedługo będą mieli okazję zaprezentować się przed takimi piłkarzami jak Mychajło Mudryk, Ołeksandr Zinczenko czy Rusłan Malinowski.

Po siedmiu rozegranych spotkaniach zawodnicy Serhija Rebrowa sensacyjnie zajmują pozycję wicelidera tabeli grupy C z dorobkiem 13 punktów, mając trzy punkty przewagi nad włoskim zespołem. Ich najbliższych rywali 17 listopada czeka jednak spotkanie z Macedonią Północną. Jeśli uda im się zwyciężyć, to bezpośrednia konfrontacja pomiędzy Ukrainą a Włochami, która zostanie rozegrana na BayArenie w Leverkusen, będzie miała ogromną stawkę. Niemalże pewny awans na Euro mają już Anglicy, dlatego pozostaje zatem jedno miejsce, które zagwarantuje udział w ME.