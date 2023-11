Zawieszeni piłkarze Hutnika reagują na aferę. "Komuś to pasuje"

Choć w ostatnich dwóch spotkaniach Hutnik prowadził już 3:0, to w obu z nich ostatecznie zszedł z boiska pokonany. Najpierw przeciwko rezerwom Lecha Poznań krakowianie stracili cztery gole w 12 minut, a później przeciwko Kotwicy stracili pięć goli i ostatecznie przegrali 3:5. "Klub zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy PZPN z prośbą o weryfikację poprzez wykorzystanie narzędzi, którymi PZPN dysponuje i wykorzystuje w podobnych sytuacjach o dokonanie analizy w kierunku podejrzenia czy nie mieliśmy do czynienia w przypadku dwóch ostatnich meczów ze zjawiskiem match-fixingu" - napisano w oficjalnym oświadczeniu klubu. Dodatkowo zawieszono dwóch zawodników.

Hutnik Kraków zamieszany w ustawianie meczów? Dwóch graczy zawieszonych. Prezes zabrał głos

Kilka godzin po pierwszych medialnych doniesieniach dotyczących potencjalnego ustawiania spotkań przez Hutnika, głos zabrał prezes klubu Artur Trębacz. - To nie jest tak, że my ich o coś podejrzewamy - przyznał w rozmowie ze sport.tvp.pl zapytany o zawieszenie Dawida Kubowicza i rozwiązanie umowy Kamila Wengera i dodał: - Chcemy natomiast upewnić się, że w dwóch ostatnich spotkaniach wszystko było w porządku. Są w naszej piłce mechanizmy pozwalające sprawdzić, czy nie pojawiły się nietypowe zachowania graczy bukmacherskich. Czy nie było zwiększonej liczby zakładów na te mecze? Chcielibyśmy to wiedzieć z czystej ciekawości. Myślę, że po dwóch tak dziwnych meczach nawet należy to zrobić. Żebyśmy mieli pewność, że były to tylko błędy czysto sportowe.

Prezes wyjaśnił też, jakie są dokładne powody wystosowania przez klub prośby do PZPN. - Jeśli cokolwiek by się okazało na temat tych meczów, nie oznaczałoby to, że sprawa dotyczy tylko tych dwóch zawodników. Nie chodzi o to, by kogoś wskazywać palcem. W naszej prośbie do PZPN chodzi o to, by związek sprawdził, czy nie działo się coś niepokojącego. Osobiście mam nadzieję, że mecze były czyste. Takie spotkania powinny jednak być sprawdzane, być może nawet z automatu - ocenił Trębacz.

Na koniec dodał, że ma nadzieję, że sponsorzy nie wycofają się z klubu, a działania są wyłącznie prewencyjne. - Uważam, że dziś nieco dmuchamy na zimne, ale bardzo zależy nam, by wszystko było transparentne. Stąd prośba o przyjrzenie się naszym meczom - ocenił.

Zawieszeni piłkarze komentują decyzje klubu

Do sprawy odnieśli się już także ukarani zawodnicy. Jak się okazuje, rozwiązanie umowy z Kamilem Wengerem wcale nie ma mieć nic wspólnego ze sprawą. - Ze względu na sprawy rodzinne chciałem odejść, klub na to przystał i skorzystał z tej opcji. Do końca rundy zostały cztery spotkania i wiedziałem, że nie będę brany pod uwagę przy ustalaniu składu, więc złożyłem propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron - przyznał w rozmowie z Weszło.com.

- Komuś pasuje, by robić ze mnie i z Kamila kozłów ofiarnych. Ale rzeczy, które mi są zarzucane, są wyssane z palca, problem tej drużyny jest gdzie indziej - dodał Dawid Kubowicz.