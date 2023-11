Legenda piłki, fatalny ojciec. Pozwany przez własne dzieci. "Zemsta"

Ruud Gullit uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy lat 80. XX wieku oraz niekwestionowaną legendę futbolu. Zdobywca Złotej Piłki z 1987 roku miał jednak spore perypetie w życiu prywatnym. Holender aż trzykrotnie był żonaty, a ze związków urodziło mu się aż sześcioro dzieci. Okazuje się jednak, że ikona piłki nożnej nieszczególnie dbała o rodzinę, a teraz ta upomina się o sprawiedliwość w sądzie.

Ruud Gullit pozwany do sądu przez własne dzieci. "Zerwał z nami wszelkie relacje"

Włoska "La Repubblica" donosi, że dzieci Ruuda Gullita - Quincy Georges Dil oraz Cheyenne Dil, urodzone ze związku piłkarza z modelką Cristiną Pensą, podały ojca do sądu. Żądają od niego aż 500 tysięcy euro zadośćuczynienia za niedopełnienie obowiązków rodzicielskich oraz niepłacenie obowiązku alimentacyjnego z przeszłości.

- Te pieniądze mogą nam pomóc, ale też mają być zemstą na poziomie moralnym. Zniknął, gdy miałem pięć lat, pojawił się ponownie, gdy miałem dwanaście lat, a potem znowu zniknął - mówi włoskim mediom 32-letni Quincy Georges Dil.

Już w przeszłości holenderskie media rozpisywały się o Gullicie, jako okropnym ojcu, który nie interesuje się potomstwem. Jego dzieci przekonują, że były piłkarz utrzymywał z nimi kontakty tylko po to, by się wybielić. - W 2014 roku zabrał całą naszą szóstkę na Ibizę, ale to była farsa. Kiedy wysiedliśmy z samolotu, byli już fotografowie. Wykorzystał nas, aby obalić narrację, która przedstawiała go jako fatalnego ojca. Nasze relacje nie istniały, a on zaprosił nas na wakacje wiadomościami na Facebooku - dodaje syn Holendra.

W 2017 roku Gullit również został wezwany do sądu na sprawę, którą wniosła jego była żona. Kobieta miała na celu "przypomnienie" byłemu piłkarzowi o obowiązku alimentacyjnym, który ustalono na 7200 euro miesięcznie. Wtedy Gullit miał "zapomnieć" o zobowiązaniu na kilka lat.

Teraz sprawa trafiła już do prokuratury, a prawnicy dzieci zapowiadają, że chcą pociągnąć Gullita do odpowiedzialności nie tylko we Włoszech, ale również w Holandii. "Nasz ojciec, oprócz tego, że był nami całkowicie niezainteresowany z ekonomicznego punktu widzenia, zerwał z nami wszelkie relacje. Nie odpisuje nawet na wiadomości świąteczne" - ma głosić treść skargi wobec legendy AC Milanu.