Piłkarz ekstraklasy wyżej od Lewandowskiego. Trochę szok, że akurat w tym rankingu

Robert Lewandowski nie notuje najlepszego startu w trwającym sezonie ligi hiszpańskiej. Polski napastnik po 12. kolejkach ma na koncie zaledwie pięć bramek, a ostatnie dwie bramki na krajowym podwórku strzelił 23 września w wygranym 3:2 meczu z Celtą Vigo. W klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga traci pięć bramek do pierwszego Jude'a Bellinghama z Realu Madryt.

A Erik Exposito? Hiszpański napastnik ma na koncie już 12 bramek w 14 meczach w ekstraklasie i m.in. dzięki jego świetnej dyspozycji Śląsk Wrocław jest na pierwszym miejscu w tabeli polskiej ligi. To wszystko sprawia, że aktualnie 27-latek jest wyżej od Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta.

Robert Lewandowski przegrywa z wieloma piłkarzami w klasyfikacji Złotego Buta

Bo jak to wygląda w aktualnym zestawieniu Złotego Buta? Robert Lewandowski zajmuje odległe, bo aż 132. miejsce! Polak ma na koncie 10 punktów, które wynikają z tego, że gra w mocnej lidze, dzięki czemu każdy jego gol jest mnożony razy dwa. Za to Exposito, z racji grania w słabszych rozgrywkach, ma tych punktów 12, ponieważ w ekstraklasie każdy gol to jeden punkt w klasyfikacji Złotego Buta.

Z racji różnych przeliczników aktualna czołowa dziesiątka Złotego Buta prezentuje się dosyć egzotycznie. Pierwsze miejsce zajmuje Akor Adams, który grając dla Lillestroem i Montpellier uzbierał 36,5 punktu. Z kolei dalej są m.in. Harry Kane (30), czy Lautaro Martinez (28). Zaskakiwać może pozycja ostatniego triumfatora tej nagrody - Erlinga Haalanda. Norweg jest siódmy z dorobkiem 22 punktów.

Klasyfikacja Złotego Buta (stan na 6 listopada):

Akor Adams (Lillestroem i Montpellier) 22 bramki - 36,5 pkt, Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 23 bramki - 34,5 pkt, Harry Kane (Bayern Monachium) 15 bramek - 30 pkt, Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) 14 bramek - 28 pkt, Lautaro Martinez (Inter Mediolan) 12 bramek - 24 pkt, Andriej Ilic (RFS i Valeranga) 20 bramek - 23 pkt, Erling Haaland (Manchester City) 11 bramek - 22 pkt, Solvi Vatnhamar (Vikingur) 21 bramek - 21 pkt, Faris Moumbagna (Bodo/Glimt) 14 bramek - 21 pkt, Bard Finne (SK Brann) 14 bramek - 21 pkt.

Robert Lewandowski dwukrotnie w karierze zdobywał Złotego Buta w sezonach 2020/2021 i 2021/2022.