Klub wycenił Karola Świderskiego. Jest jeszcze drożej niż było

Karol Świderski gra w Charlotte FC Od 2022 roku. Reprezentant Polski trafił do Stanów Zjednoczonych za 4,55 milionów euro. W barwach tej drużyny rozegrał już 70 spotkań, w których strzelił 25 goli i zanotował 13 asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Obserwator odsunięty przez związek, bo pomagał ofiarom. "Sytuacja nieprawdopodobna"

Ujawniono żądaną kwotę za Świderskiego. Polak trafi do wymarzonej ligi?

Karol Świderski niedawno udzielił wywiadu dziennikarzowi Meczyki.pl Samuelowi Szczygielskiemu, w którym nie ukrywał, że chciałby wrócić do Europy. Napastnik reprezentacji Polski liczy na transfer do jednej z pięciu najlepszych lig na kontynencie np. włoskiej lub francuskiej. Stwierdził wprost, że "zrobi wszystko, żeby tak się stało". Wyraził też nadzieję, że Charlotte FC nie będzie robiło mu dużych problemów z odejściem i nie zażąda zaporowej kwoty w wysokości np. 10 milionów euro.

Wygląda na to, że jego nadzieje zostaną spełnione i żądana suma, nie powinna odstraszyć europejskich drużyn. Według Samuela Szczygielskiego Charlotte FC oczekuje za Świderskiego około siedmiu milionów euro.

"Może naiwne, ale padało to pytanie kilka razy, więc wyjaśnię. Mimo treningów nie ma żadnych szans na Karola Świderskiego w Śląsku Wrocław czy ekstraklasie. Reprezentant Polski chce wrócić z MLS do Europy, ale trzeba zapłacić Charlotte około 7 mln euro" - napisał dziennikarz Meczyki.pl.

Skąd w tym wszystkim wątek Śląska Wrocław? Napastnik reprezentacji Polski wrócił do kraju, żeby trenować z liderem ligi przed zbliżającym się listopadowym zgrupowaniem kadry. Sezon w MLS dla Świderskiego już się skończył - jego drużyna awansowała do play-offów, ale odpadła po meczu z New York Red Bulls (2:5).