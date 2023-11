Absolutna tragedia po finale Copa Libertadores. "Zabili mojego syna" [WIDEO]

Copa Libertadores, najważniejsze klubowe rozgrywki w Ameryce Południowej, od lat wywołują ogromne, nieraz wręcz niezdrowe emocje fanów. Jednak to, co wydarzyło się po tegorocznym finale pomiędzy Boca Juniors a Fluminense, przekracza ludzkie pojęcie. Jak relacjonują argentyńskie media, po przegranej Boca Juniors jeden z fanów z rozpaczy popełnił samobójstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live (06.11)

Wstrząsająca śmierć kibica Boca Juniors. Nie wytrzymał po porażce w finale. "Zabili mojego syna"

O sprawie opowiedziała kobieta imieniem Veronica, matka zmarłego kibica. Udali się do niej reporterzy miejscowej telewizji Cronica TV. Jej zdaniem bezpośrednią przyczyną targnięcia się syna na własne życie, była porażka ukochanej drużyny. - Był fanatykiem. Był wielkim fanem Boca. Kiedy przegrali, wpadł w zły nastrój, był przygnębiony, smutny. Wściekł się i powiedział, że nie mogli przegrać, że są najwspanialsi - relacjonowała.

Kobieta czuje ogromny żal, do tego stopnia, że o śmierć obarczyła argentyński zespół. - Boca to śmieci. Zabili mojego syna, mój syn został zabity przez nich. Teraz go nie mam. Nie znalazł się żaden zawodnik ani nikt, kto mógłby mi złożyć kondolencje - żaliła się.

Jak poinformował portal publimetro.com, syn owej kobiety miał na imię Marcelo, miał 23 lata i pracował jako policjant. Przed popełnieniem samobójstwa przekazał wszystkie swoje oszczędności bratu. Potem matka miała go znaleźć martwego na łóżku.

Boca Juniors to ubiegłoroczny mistrz Argentyny i sześciokrotny zwycięzca Copa Libertadores. W sobotę grał w wielkim finale na Maracanie o siódmy tytuł, ale przegrał po dogrywce z Fluminense 1:2. Bramki dla ekipy z Brazylii zdobyli German Cano i John Kennedy. Dla Boca trafił z kolei Luis Advincula.