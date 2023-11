Kolejny Polak z przełamaniem. Na gola czekał ponad dwa miesiące [WIDEO]

Szymon Włodarczyk latem przeniósł się z Górnika Zabrze do Sturmu Graz i zaliczył bardzo dobre wejście do nowego zespołu. W pierwszych pięciu meczach ligowych zdobył cztery bramki, ostatnią 26 sierpnia. Potem się zaciął i na przełamanie czekał do początku listopada.

Szymon Włodarczyk z golem dla Sturmu Graz. Niestety, nie zapewnił nawet remisu

Ligowe starcie z LASK Linz Polak rozpoczął na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się w przerwie i po kwadransie cieszył się z bramki. Po zamieszaniu pod bramką LASK-u Bryan Teixeira minął dwóch rywali i zagrał do Włodarczyka. Ten z bliskiej odległości nie pomylił się, a pomógł mu jeszcze rykoszet.

Bramka 20-latka sprawiła, że jego zespół przegrywał już tylko 1:2. Jednak przez długi czas Sturm nie zdołał strzelić kolejnego gola, co w doliczonym czasie udało się przeciwnikom - Robert Zulj ustalił rezultat na 3:1. Wynik mógł być nawet wyższy, tyle że obie drużyny zmarnowały po rzucie karnym.

Włodarczyk ostatnio trafił w Lidze Europy

Polskiemu napastnikowi nie wiodło się w rozgrywkach krajowych, natomiast pod koniec października zdobył bramkę w Lidze Europy. W 80. minucie rywalizacji z Atalantą wykorzystał rzut karny, dzięki czemu jego zespół zremisował 2:2 i zdobył cenny punkt. Austriacy zrównali się bowiem dorobkiem z drugim Sportingiem i liczą się w grze o awans z grupy. Utrzymali też przewagę nad ostatnim Rakowem Częstochowa.

Licząc wszystkie rozgrywki, w tym sezonie Szymon Włodarczyk rozegrał 21 meczów w barwach Sturmu Graz. Strzelił w nich dziewięć goli i zanotował dwie asysty.

Włodarczyk to kolejny Polak, który w niedzielę przełamał niemoc w ligowym meczu. Wcześniej udało to się Krzysztofowi Piątkowi.