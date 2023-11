Boniek odpalił się u Kołtonia. Poszło o Czarnka. "Zarzuty z d..."

Zbigniew Boniek raczej nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi. Przed wyborami jasno dał znać, że zamierza głosować na jedną z opozycyjnych partii.

Boniek odpowiada Czarnkowi. "Pewne rzeczy czasami trzeba lekko wyjaśnić"

W internecie wybuchła burza po tym, jak Zbigniew Boniek odpowiedział Przemysławowi Czarnkowi na Twitterze wpisem, w którym cytował wiersz Juliana Tuwima.

"Próżnoś repliki się spodziewał. Nie dam ci prztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet pies cię je**ł, bo to mezalians byłby dla psa" - brzmi jego treść. Były prezes PZPN odniósł się w ten sposób do wiadomości od ministra edukacji o przekazaniu mu podręcznika do "HiT".

Przemysław Czarnek nie pozostawił tego bez odpowiedzi i zamieścił zdjęcie Zbigniewa Bońka w towarzystwie Wojciecha Jaruzelskiego. Ten w odpowiedzi wytknął potem ministrowi "galopującą otyłość".

W programie Romana Kołtonia "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek postanowił pokazać szersze tło całej afery.

- Wydaje mi się, że pewne rzeczy czasami trzeba lekko wyjaśnić, bo nie może być tak, że patriotami są ci, którzy byli w PZPR i Służbach Bezpieczeństwa, a ci, którzy się do żadnej partii nie zapisali, którzy reprezentowali Polskę, którzy za tą Polską są, uchodzą za ludzi starego systemu, co jest w ogóle nieprawdą i dzisiaj, jak będziemy chcieli, mówiąc o piłce, robiąc mały wstęp, możemy to udowodnić - stwierdził Boniek.

Próbowano zdyskredytować Zbigniewa Bońka? "Zarzuty totalnie z D..."

Następnie były prezes PZPN odniósł się do wpisu Przemysława Czarnka. Na fotografiach z lat 80. Zbigniewa Bońka można zobaczyć w towarzystwie rządzącego wówczas Polską generała Wojciecha Jaruzelskiego. Media społecznościowe regularnie obiega też zdjęcie, na którym po meczu z reprezentacją ZSRR, siedzi on ubrany w koszulkę tej kadry. Według Romana Kołtonia ta fotografia wywoływała wówczas ogromne emocje.

- Nie wydaje mi się, żeby wzbudzała wielkie emocje wtedy, wydaje mi się, że wzbudzała wielkie emocje w ostatnich czasach, w ostatnich kilku dwóch, czy czterech latach, kiedy pewna grupa ludzi, chciała, że tak powiem, zdyskredytować tych, którzy zarządzali polską piłką - stwierdził Boniek.

O co dokładnie chodzi? Zbigniew Boniek wprost zarzuca, że niedługo przed zakończeniem jego rządów w PZPN próbowano go zdyskredytować.

- Na rok przed zakończeniem mojej kadencji chciano zdyskredytować mnie, Marka Koźmińskiego. Nie wiem, z jakiego powodu. Pamiętam CBA w PZPN, chociaż CBA i żadna prokuratura nie prowadziła i nie prowadzi do dzisiaj żadnych jakichkolwiek dochodzeń. To wszystko ma podłoże polityczne. Jestem przekonany, że niedługo dowiemy się, kto za tym stał, kto był inicjatorem tego, jaka grupa ludzi spowodowała, że stało się coś, co w normalnym państwie demokratycznym nie może się stać. Nie można ludzi uczciwych z ulicy ściągać, nie można ludziom uczciwym dawać zarzutów, które nie są zarzutami, a tak mówiąc - jesteśmy po 23:00 - są zarzutami z d... Totalnie z d... I to wcześniej czy później wyjdzie - zapowiedział.

- Doszło do takiej narracji, że dzisiaj można każdego zdyskredytować, każdego obrażać, każdego przedstawiać w negatywnym świetle w zależności, do jakiej grupy chcesz należeć. Pan minister chce mnie uczyć historii, a pan minister sam powinien uczyć się historii - stwierdził wprost i wytłumaczył, że to normalne, że sportowcy po odniesieniu sukcesu spotykają się z rządzącymi politykami. - Czy się komuś podoba, czy nie podoba, na takie spotkanie oficjalne trzeba było pójść - podsumował.