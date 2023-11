Sceny w wielkim finale. Ta czerwona kartka to hit [WIDEO]

Finał Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika naszej Ligi Mistrzów, obfitował w piłkarskie emocje. W sobotę na Maracanie zmierzyły się zespoły Boca Juniors (Argentyna) i Fluminense (Brazylia). 90 minut nie pozwoliło wyłonić zwycięzcy i konieczna była dogrywka. To właśnie w niej doszło do największej kontrowersji.

Niecodzienna sytuacja i to w finale Copa Libertadores. Sędzia nie odpuścił strzelcowi bramki

Po regulaminowym czasie gry mieliśmy remis 1:1. W pierwszej połowie prowadzenie objęło Fluminense po golu Germana Cano. Po przerwie wyrównał Luis Advincula. Chwilę przed końcem drugiej części gry żółtą kartkę otrzymał napastnik ekipy z Brazylii John Kennedy, co później miało niebagatelne znaczenie. Oba zespoły wyszły na dogrywkę i już po dziewięciu minutach ten sam zawodnik stał się bohaterem.

Fluminense przeprowadziło kapitalną akcję. Danso zagrał wysoką piłkę z głębi pola przed pole karne. Tam znakomicie ustawiony był Keno. Zgrał krótko główką do Johna Kennedy'ego, a ten przyjął futbolówkę i praktycznie z linii szesnastego metra potężnie huknął precyzyjnie w dolny róg bramki. 21-latek dał prowadzenie i dosłownie oszalał z radości. Cieszył się tak bardzo, że przeskoczył przez bandy i wpadł w objęcia kibiców na trybunach.

Radość szalona, ale krótka. Piłkarz Fluminense strzelił gola i po chwili obejrzał czerwień

Kiedy wrócił na murawę wenezuelski sędzia Wilmar Roldan już czekał, by pokazać mu żółtą kartkę. Najwyraźniej uznał, że takim sposobem świętowania złamał przepisy. Sęk w tym, że dla napastnika była to już druga żółta kartka, więc po chwili obejrzał również czerwoną. Piłkarz nie krył zdziwienia, protestował, rozkładał bezradnie ręce, ale nic to nie dało. Dalszą część meczu koledzy musieli dograć w osłabieniu.

Na szczęście dla brazylijskiego klubu nie był to tak wielki problem. W doliczonym czasie pierwszej części dogrywki siły się wyrównały, bo czerwoną kartkę otrzymał także obrońca Boca Juniors Frank Fabra. Więcej bramek zaś nie padło, Fluminense wygrało 2:1 i mogło świętować tytuł.