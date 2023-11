Po zdobyciu w sierpniu Arabskiego Pucharu Mistrzów Klubowych Al-Nassr fatalnie spisało się w dwóch pierwszych kolejkach Saudi Pro League, przegrywając zarówno z Al-Ettifaq (1:2), jak i Al-Taawon (0:2). Od tamtej pory piłkarze Luisa Castro prezentują się jednak kapitalnie. Nie dość, że zdobyli komplet punktów w Azjatyckiej Lidze Mistrzów (AFC), to nie przegrali również żadnego starcia w Pucharze Króla oraz rozgrywkach ligowych. Udowodnili doskonałą formę w ligowym meczu z Al-Khaleej.

Niesamowita seria Al-Nassr zostaje przedłużona. Cristiano Ronaldo nie daje o sobie zapomnieć

Już w 10. minucie wynik otworzył Sadio Mane, wykorzystując fatalny błąd defensywy rywala. Jego trafienie nie zostało jednak uznane, ponieważ arbiter po konsultacji z wozem VAR odgwizdał spalonego. 16 minut później nic już nie uratowało drużyny Al-Khaleej, ponieważ tuż przed polem karnym futbolówkę przejął Cristiano Ronaldo. Portugalczyk najpierw odwrócił się z nią, a następnie położył jednego z obrońców i oddał piekielne uderzenie w długi róg bramki. "W swoim stylu" - relacjonował komentator Polsatu Sport.

Było to jego 12. trafienie w tym sezonie, dzięki któremu podwyższył przewagę nad Aleksandarem Mitroviciem (dziewięć goli) w ligowej klasyfikacji strzelców.

Mimo że wynik nie uległ już zmianie do przerwy, to niedługo po niej gospodarze podwyższyli prowadzenie. W 58. minucie po doskonałym dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę wzdłuż bramki zgrał właśnie Ronaldo, a z najbliższej odległości do siatki skierował ją Aymeric Laporte. Hiszpan popisał się nie tylko świetnym wykończeniem, ale równie efektowną cieszynką po bramce. Finalnie Al-Nassr pokonało rywala 2:0 i tym samym przedłużyło serię do 16 meczów z rzędu bez porażki.

Po 12 rozegranych spotkaniach wicemistrzowie kraju zajmują obecnie pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 28 punktów. Liderem jest Al-Hilal (32 pkt), natomiast trzecią lokatę z jednym spotkaniem rozegranym mniej okupuje Al-Taawon (24 pkt). Najbliższy ligowy mecz piłkarze trenera Castro zagrają w sobotę 11 listopada, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Al-Wehda. Cztery dni wcześniej czeka ich konfrontacja w AFC z Al-Duhail.