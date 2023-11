Zwolnili Michniewicza i oto efekt. Krychowiak z golem! [WIDEO]

Abha na początku października zwolniła Czesława Michniewicza, co było spowodowane kiepskimi wynikami. Z dziewięciu meczów pod wodzą polskiego trenera zespół trzy wygrał i aż sześć przegrał. Od tego czasu spisuje się znacznie lepiej, a spory wpływ na wyniki ma Grzegorz Krychowiak.

Grzegorz Krychowiak zdobył bramkę dla Abhy. Odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo

W zeszłym tygodniu polski pomocnik zdobył zwycięską bramkę w ligowej potyczce z Al-Shabab (2:1). Potem pomógł w sensacyjnym awansie do ćwierćfinału King Cup - jego drużyna pokonała Al-Ahli (2:1) z Riyadem Mahrezem czy Roberto Firmino w składzie, w dodatku grając w dziewięciu.

W sobotę Krychowiak wybiegł w podstawowym składzie na ligowe spotkanie z Al-Akhdoud. W dodatku już po 20 minutach cieszył się z drugiego gola w tym sezonie. Po tym, jak jego kolega z zespołu przedłużył dośrodkowanie z rzutu rożnego, znalazł się w dogodnej sytuacji i z bliska pokonał bramkarza strzałem głową.

Jednak do przerwy to rywale byli na prowadzeniu, w 26. minucie trafił Andrei Burca, a pięć minut później Musleh Al Shaikh. W drugiej połowie padły jeszcze dwa gole, oba dla drużyny Krychowiaka - w 59. minucie samobójcze trafienie zaliczył Solomon Kwirkwelia, a dziesięć minut później trafił Karl Toko Ekambi. Po meczu Polak krótko skomentował to zwycięstwo, już trzecie z rzędu. "Bezcenne trzy punkty, brawo zespół" - napisał na Twitterze.

Abha odżyła po zwolnieniu Czesława Michniewicza. Oddala się od strefy spadkowej

Od odejścia Michniewicza Abha osiąga znacznie lepsze wyniki - z pięciu meczów trzy wygrała, jeden zremisowała i jeden przegrała. Dzięki ostatniemu zwycięstwu powiększyła ligowy dorobek do 13 punktów i awansowała na 12. miejsce w tabeli. Na ten moment ma już sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.